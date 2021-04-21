歐洲球壇周日爆出震撼彈，包括英超「Big 6」及皇馬、巴塞等12支歐洲頂級勁旅宣佈另起爐灶設立「歐洲超級聯賽」，結果先是惹來歐洲足協（UEFA）、國際足協及各國足總等官方組織猛烈批評，各隊的球迷、球員及教練亦群起表達不滿，最後各會齊齊「縮沙」，UEFA和球迷成為大贏家，相反將擔任歐超聯主席的皇馬會長佩雷斯成為大輸家，而本希望借歐超聯成位大賺一筆的球員和經理人，美夢也告落空。

贏家

UEFA：UEFA對歐超聯的成立態度強硬，除了一度傳出會將仍角逐今季歐聯的歐超聯球隊踢出局外，會長施費連更揚言禁止踢歐超聯的球員參加國際賽。最後歐超聯「暫緩」，歐聯繼續是歐洲最高級別的球會級賽事，UEFA可說大勝。

球迷：球迷在今次反歐超聯事件起關鍵作用，消息一出，將參加歐超聯球隊的球迷和非歐超聯球隊的球迷團結一致反對，構成龐大壓力，「沒有球迷足球甚麼也不是」更成為今次反歐超聯的口號。

非歐超聯球會：歐超聯「暫緩」歐聯繼續，也令各國中小型球會仍可拉近跟大會的距離。以英超為例，李斯特城和韋斯咸最後成功晉級下季歐聯的話，勢可在財政上拉近與Big 6的距離。

輸家

皇家馬德里會長佩雷斯：皇馬會長佩雷斯向來是歐超聯最大的支持者，早在2009年就建議成立此賽事。縱使今次歐超聯「暫緩」，佩雷仍然不認輸，還揚言會捲土重來。不過也有分折指，佩雷斯今次失敗，只因盟友不夠堅定被人拖累。

曼聯及高層活華特：隨着歐超聯「暫緩」，各參加球會為了平息民憤又或表示對事件負責，紛紛有高層辭職。曼聯近年聯賽成績平平，班主格拉沙家族向來希望可「永續」參加歐洲賽事以確保收入，所以祖爾格拉沙同意擔任歐超聯副主席，但最後為事件負上責任是執行副主席活華特，他將在年底離任。

球員和經理人：雖然不少球員公開反對成位歐超聯，但背後是另一回事。有分析指，不少球員和他們的經理人，本希望借歐超聯成位大賺一筆，所以才出現保羅普巴希望新約周薪達50萬鎊（約541萬港元），又或艾寧夏蘭特轉會後周薪或高達100萬鎊（約1,082萬港元）的新聞。但歐超聯「暫緩」，在目前球壇不景氣的情況下，應再沒有球會願付如此高薪。

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