《BBC》在周二報道，全部六支英超球隊已退出參加歐洲超級聯賽，尚未誕生的歐超聯有可能會難產。

包括英超Big 6在內的12家歐洲大球會周日宣佈，將會參加新的歐洲超級聯賽而廣受指摘。而在周二，曼城成為了第一家正式佈退出的英超球會，該隊在聲明中表示已啟動退出的程序。另外四隊利物浦、阿仙奴、曼聯和熱刺其後亦宣佈退賽，目前只餘車路士仍未作出官方宣佈，但《BBC》的Dan Roan 在周二較早時候報道，藍軍已開始了退出該項計劃中賽事的程序。

曼聯表示不會參加歐洲超級聯賽，「我們認真聽取了我們球迷、英國政府和其他主要的持份者的反應。」阿仙奴則表示︰「近日聽取了你們和更廣泛足球社區的意見後，我們正退計劃中的超級聯賽。我們犯了錯誤，我們為此而抱歉。」

歐洲超級聯賽則發表聲明，表示「按目前的狀況，我們將考慮以最合適的步驟來重塑這個計劃。」

之前宣佈參加歐超聯的另外六支球隊為西甲的巴塞隆拿、皇家馬德里、馬德里體育會，意甲的祖雲達斯、國際米蘭，及AC米蘭。

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