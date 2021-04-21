英超Big 6球隊周三齊齊宣佈退出歐超盃，賽事亦正式宣告難產，曼聯副主席活華特已率先宣布辭職年尾離任，利物浦班主約翰亨利則罕見拍片公開向球迷致歉，反觀同樣向外界認錯的阿仙奴班主高安基，卻被兵工廠球迷要求賣盤。

2010年美國富豪約翰亨利以4.7億鎊購入利物浦後，2015年夏天請來領隊高普，終為利物浦在上季帶來近30年以來的首個英超冠軍，然而這位備受紅軍球迷尊重的老闆，卻因加入歐超聯一事引起利迷不滿，結果在球員及球迷反對聲下，紅軍終宣佈退出歐超聯，班主約翰亨利亦罕有拍片向球迷道歉：「我想向所有利物浦球迷道歉，就我過去48小時所造成的破壞。」

「無可否認，計劃沒有球迷支持是不可能站得住腳，在英國沒有人有不同的想法，過去48小時你們非常清楚表達無法接受，我們聽到你的聲音，我聽到你的聲音。」

「我想向高普、比利（CEO Billy Hogan）、球員們和所有在利物浦努力工作的人道歉，他們在這場爭議中沒有任何責任，他們是最受干擾及最不公平的，這亦是最傷人的地方，他們熱愛這間球會和每天工作令你們感到自豪。」約翰亨利又稱會承認責任，又稱不會忘記球迷今天展示的力量，重申希望利物浦足球大家庭要保持完整。

至於其他球會方面，曼聯表示不會參加歐洲超級聯賽，「我們認真聽取了我們球迷、英國政府和其他主要的持份者的反應。」阿仙奴則表示︰「近日聽取了你們和更廣泛足球社區的意見後，我們正退計劃中的超級聯賽。我們犯了錯誤，我們為此而抱歉。」

然而一向不受槍迷歡迎的阿仙奴班主高安基，繼續成為槍迷的的眾矢之的，據報有槍迷原定計劃在周五阿仙奴主場鬥愛華頓的英超賽事前夕，如像昨天車路士球迷一樣到球場外，爭威抗議球會加入歐超聯，現時歐超聯雖然拉倒但槍迷仍計劃繼續示威，將茅頭直指班主高安基要求他立即下台。

至於意甲3隊之中，米蘭雙雄已發聲明退出歐超聯；西甲方面，馬德里體育會亦已表明退出，剛重新接任巴塞隆拿會長的拿樸迪早前已表明，只有在球會會員投票後才會參加歐超聯，不料比賽已經迅速難產。

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