東京奧運男子和女子足球分組賽周三抽籤。男足方面，上屆奧運男足金銀牌得主巴西和德國同在D組，定有一場惡鬥。女足方面，世界冠軍美國和上屆奧運銀牌得主瑞典也抽中在同一組，而中國則抽得上上籤，跟巴西、荷蘭和贊比亞同在F組。

周三抽籤後，2016年里約熱內盧奧運男足金牌得主巴西，竟抽中跟銀牌得主德國同組，另兩支球隊則是科特迪瓦和沙地阿拉伯。主辦國日本也不見得特別有利，同組對手包括法國、墨西哥和南非，要出線並不容易。

女足方面因沒有球員年齡限制，各國可以精英盡出。美國隊雖連贏2015年和2019年女子世界盃冠軍，但在2016年里約熱內盧奧運卻失落獎牌，難怪一眾主將如娜賓露和阿歷絲摩根等都表明以東奧金牌為目標。

至於擊敗南韓取得奧運參賽資格的中國女足，就被指抽到上上籤。一來避免跌入跟美國、瑞典和下屆女子世界盃主辦國澳洲及新西蘭同組的「死亡之組」，二來只要擊敗同在F組的贊比亞，很大機會成為最好成績的兩支第三名球隊晉級淘汰賽，難怪中國傳媒分析指女足抽到上上籤。

因疫情關係，東京奧運延期一年，而國際奧委會（IOC）特別將奧運男足的適齡球員將提升至24歲或以下，其餘規則不變，包括各隊可徵召三名超齡球員。所以有傳埃及想徵召效力英超利物浦的球星穆罕默德沙拿以超齡球員身份出賽，而日本球星本田圭佑也表示想入選參戰奧運。

男足賽事會於7月22日揭幕，女足則會早一日展開。男足每組首兩名晉級八強淘汰賽，而女足則是每組首兩名和最好成績的兩支第三名球隊晉級淘汰賽。女足金牌戰將於8月6日在東京舉行，而男足金牌戰將於8月7日在橫濱上演。

奧運男足抽籤

A組：日本、南非、墨西哥、法國

B組：新西蘭、南韓、洪都拉斯、羅馬尼亞

C組：埃及、西班牙、阿根廷、澳洲

D組：巴西、德國、科特迪瓦、沙地阿拉伯

奧運女足抽籤

E組：日本、加拿大、英國、智利

F組：中國、巴西、贊比亞、荷蘭

G組：瑞典、美國、澳洲、新西蘭

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