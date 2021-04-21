隨着拿樸達再度當選巴塞隆拿會長，休季期間一度鬧出「出塞風波」的美斯，據報已經回心轉意，準備續約。更有消息指美斯的妻子安東莉娜，近日積極在巴塞睇樓，進一步印證這位阿根廷球王將會繼續留在魯營球場。

早前有消息指，現年34歲的美斯將於今夏約滿後離開巴塞，並有可能以自由身過檔曼城或巴黎聖日耳門，但有西班牙傳記者爆料指，他已打消離隊念頭，並同意跟球會續約兩年至23年六月。

恰巧的是，美斯的妻子安東莉娜，被發現近幾周一直在巴塞西南面的加拉夫海灘睇樓。該處離巴塞巿中心大約半小時車程，而美斯在當地亦擁有一間四星級酒店。美斯一家目前居住在巴塞貝拉馬爾豪宅區，暫時未知安東莉娜到加拉夫睇樓，是為了搬家還是投資，但相信美斯留在巴塞的機會已大為提高。

西班牙傳媒又指，隨着挽留美斯的工作漸見眉目，巴塞已向其好友阿古路招手。消息指，早前已宣佈將於今夏約滿後離開曼城的阿古路，亦有意與國家隊隊友美斯並肩作戰，但關鍵在於他是否願意接受減薪安排。

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