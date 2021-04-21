網隊教練尼殊（Steve Nash）周二透露，腿傷康復進度不似預期的夏登（James Harden）將會無限期休戰，不過在杜蘭特（Kevin Durant）亦因傷缺陣下，網隊憑着攻入了34分的K艾榮（Kyrie Irving）在尾段有關鍵演出，作客以134:129擊敗塘鵝，重回勝軌。

網隊周二發表聲明，指夏登周一在球場進行康復訓練時舊傷復發，接受磁力共振（MRI）檢查及經評估後將無限期休戰。尼殊則透露夏登並沒有跌倒或者任何異常，他只是感覺到可能拉到了，而掃瞄顯示其舊傷復發。尼殊表示不知道夏登何時復出︰︰「我們支持夏登，我們的團隊會讓他盡可能恢復最佳狀態，希望可以早一點，但那並不能保證。」尼殊甚至說︰「夏登可能要到季後賽才復出，也許會早一點，我不知道」，表示網隊暫會繼續短缺。

缺少夏登及杜蘭特的網隊今場對塘鵝首節曾落後13分，完半場仍以57:59落後主隊，第三節在J夏里士（Joe Harris）上籃得手及投進2記三分球下，打出一段16:2的攻勢而領先塘鵝75:65。網隊之後曾將比分差距拉開至12分，但在朗素波爾（Lonzo Ball）攻入7分帶動下，塘鵝打出一段14:4的攻勢，在第三節尾段追成只落後87:89。

完成第三節後僅領先93:92的網隊，在第四節與塘鵝續有惡鬥。最後1分49秒，錫安威廉臣（Zion Williamson）上籃得手為塘鵝追成122:124，K艾榮於比賽還剩52.3秒時轉身跳投獲兩分令籃網再以4分領先。而在阿當斯（Steven Adams）2罰1中後，K艾榮又投進兩分，其後再射入4記罰球，助網隊力保勝果。

K艾榮今戰19投12中，在第四節攻入全場所得32分其中的15分，另外還交出了8助攻，加上J夏里士攻入24分以及後備比歷克格芬（Blake Griffin）貢獻16分、8籃板、3助攻，在全隊共有七人得分上雙下力退塘鵝。有五人得分達雙位數的主隊今場以獲33分、7籃板、4助攻的錫安威廉臣得分最多，其次是攻入了27分的恩格林（Brandon Ingram），惟最後以5分之差不敵網隊，遭遇四連敗。

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