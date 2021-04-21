車路士周二在英超聯賽，於主場遭白禮頓以0:0摸和，痛失兩分，領隊杜曹坦承球隊近日陷入歐超聯爭議亂局，賽前更有球迷在場外抗議，令球員無法集中精神應戰。

「我也有受到影響，所以球員們也應讓是受到了影響。」杜曹賽後說。「我們在賽前不停談論的就只有歐超聯，沒有人問過賽事本身的事情。現實就是這樣，我們要接受這些令人分心的事情。我們曾經嘗試營造爭勝的氣氛，但卻未能成功。」

「我們很失望，大家都想取勝，亦深明這個時刻有多重要。我們原本希望在今仗之後，能夠升上第三位。」這位德國籍教頭續道。「我們未能達成目標，但可幸也沒有敗陣。我們犯了不少錯誤，看來十分疲累，是精神上的疲累。今仗或許是我上任以來，第一場不值得取勝的賽事。」

錯失兩分之後，車路士目前以31戰得55分，排在聯賽榜第四位，落後少賽一場的李斯特城一分。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波