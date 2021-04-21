剛於周一被辭退熱刺領隊職務的「寸王」摩連奴，周二突然在有200萬名追隨者的IG社交帳號，上傳了2011年帶領皇家馬德里贏得西班牙盃後，被皇馬球員拋起的慶祝畫面，不禁令人聯想與皇馬主席佩雷斯關係不錯的摩連奴，是否在暗示自己有機會再執教銀河艦隊。

雖然有球迷指出，摩連奴這個時候重新發佈舊照，是由於周二剛巧是他帶領皇馬贏得西盃的10周年紀念，不過摩佬對皇馬的執教經歷念念不忘，似乎亦是鐵一般的事實。西班牙《阿斯報》更指出，2011年西盃奪冠意義非常重要，這是成功打斷了哥迪奧拿帶領的巴塞隆拿王朝，執教皇馬三季內曾贏過西甲及西盃冠軍，加上連續三季殺入歐聯四強，這一切都在佩雷斯腦海中留下了美好的印象。

故近年皇馬需要換帥後，摩連奴的名字都會與銀河艦隊扯上關係；聲言不會離開球壇摩連奴，在英格蘭球壇聲譽受挫，下一站離開英超或許是更好的選擇。

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