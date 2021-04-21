英超「Big 6」在各方壓力下相繼「跳船」，歐超聯強調計劃符合歐洲法規，不會就此胎死腹中，但現階段會先進行修訂調整。

「儘管各家英超球會，在壓力被迫作出退賽決定，我們仍然相信這個項目完全符合歐洲法律與規例。」歐超聯透過聲明說。「在目前的情況下，我們要考慮如何合適地修訂計劃。我們一路以來的宗旨，都是要為球迷提供最好的體驗，並提高球壇的整體收入。歐超聯認為歐洲球壇需要變革，我們倡議舉辦一項新賽事，是因為現有的制度已行不通。」

「我們的建議，是要讓足球運動有所提升，同時又可以獲得更多資源，令『足球金字塔』更加穩固，包括為飽受疫情影響的足球社群，克服財政困難，同時亦可增加各持分者的收益。」聲明續指。

身為歐超聯會長的皇馬會長佩雷斯，早前亦曾表示成立新賽事的目的是要拯救足球，讓年輕人重拾對這項運動的興趣。

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