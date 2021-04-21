車路士周二在英超主場迎戰護級分子白禮頓，因場外有約千名球迷抗議新的歐洲超級聯賽計劃而令開賽時間受到阻延，車路士最後只能與白禮頓以0:0賽和，但仍足以升上聯賽榜第四位。

車路士是日前宣佈會參加飽受爭議的歐超聯的12支球隊之一，周二賽前，史丹福橋外有約1,000名球迷聚以抗議這個計劃，現時擔任車仔技術顧問的名宿施治則到場外呼籲球迷冷靜，並懇請球迷讓路予隊巴駛進球場，比賽因而延遲了開賽15分鐘。

不過，在球迷仍在抗議的同時，有消息傳出車路士正準備退出歐超聯的文件，令仍然在場聚集的球迷發出歡呼聲。至於這場比賽，車路士上半場雖佔盡優勢，但在客軍防守穩固下未能取得突破。換邊後，白禮頓有兩次入球良機，但後備上陣的拉爾拉拿於77分鐘在禁區內施射斜出，韋碧克2分鐘後遠射中柱不入。戰至補時階段，白禮頓有賓韋特兩黃一紅，惟對戰果已無影響。

車路士與白禮頓各得1分後，32戰得55分，憑較佳得失球力壓同分的韋斯咸而升上積分榜第四位，白禮頓以34分續居第16位，與降班區有7分距離。

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