利物浦隊長佐敦軒達臣周二與隊友們表態反對歐洲超級聯賽，清楚表明他們不喜歡這個賽事及不想它成真。利物浦贊助商之一的手錶品牌Tribus亦與球隊割席，發聲明表示將退出與紅軍的夥伴關係。

軒達臣在Twitter及Instagram等社交媒體發聲明︰「我們不喜歡它(歐超聯)，我們也不會想它成真，這是我們的共同立場。我們對這家球會和球迷作出的承諾是絕對而且沒有條件的。你永不會獨行。」

英國《每日郵報》報道，軒達臣是在周二號召其他英超隊長開緊急會議，商討就歐超聯作回應後數小時發出有關的聲明，不過，隨着英超Big 6及後宣佈退出歐超聯，軒達臣號召的會議或許不用進行。除了軒達臣外，阿歷山大阿諾特、占士米拿和華基爾雲迪積克亦同時發佈了相同的聲明，其後一眾紅軍隊友均有在社交媒體發表相同的聲明表態，該些球員包括安德魯羅拔臣、艾利臣比加、堤亞高艾簡達拿、居迪斯鍾斯、尼高威廉斯、羅拔圖法明奴、穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、迪亞高祖達、祖高美、韋拿杜姆、阿歷士張伯倫、梳頓沙基利、尼達利菲臘斯、奧歷治、森美卡斯、賓戴維斯、基利靴、阿祖安卡斯迪路以及奧辛卡巴克。

至於在紅軍宣佈退出歐超聯之前已經割席Tribus則在聲明中表示︰「作為利物浦官方全球腕表及計時合作夥伴，以及位於利物浦市的一個忠實球迷家庭，TRIBUS Ltd無法支持球會班主加入新的賽事，歐洲超級聯賽。」「我們的價值觀是我們所做一切中最重要的，所以我們將退出此夥伴關係。足球屬於球迷並將我們團結起來，它從來無意讓少數人受惠。」

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