熱刺周一剛辭退主帥摩連奴，周三即有英超快車送上，主場鬥三天前在英足盃出局的修咸頓。基本上，熱刺的踢法不會因摩佬離開後有太大變化，相信繼續如近幾仗一樣入得又失得，因此今場[2.5/3球「]大」值捧。（球賽編號：星期三32；now621台明日1:00am直播）

隨着上周五只能逼和愛華頓2:2，熱刺爭奪英超前四越來越不樂觀，球會兩天前更決定炒掉摩連奴。今場由年僅29歲的退役球員賴恩美臣在場邊督師，他也獲官宣會執教球會至季尾；他對執教一隊零經驗，但出身熱刺青訓系統兼這三年都在球會工作的美臣，相信能穩定軍心。

雖說熱刺近5輪英超得1勝，但場場都有入球，至少射手哈利卡尼腳風正順，上場兩球都由他包辦，並藉此壓過穆罕默德沙拿暫列英超射手榜首位。不過有傳卡尼有傷在身，但幸好攻擊線還有孫興民及盧卡斯莫拉等良將，面對與榜尾錫菲聯同為英超今季失球最多的修咸頓，相信入球不成問題。不過，熱刺防線不穩也是眾所周知，修咸頓一樣有機會「偷雞」，估計就算未如2隊首循環交手般出現7個入球這麼燦爛，「大」仍然可以穩開。

同日，曼城要一吐英足盃出局烏氣，作客少了基亞利殊而近績欠佳的阿士東維拉，料可大勝一場，讓一球/球半上盤可去馬。（球賽編號：星期三66；now621台明日3:15am直播）

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