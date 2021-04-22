香港劍擊隊至今已取得8張東奧入場券，能否再添人數，將於本月25-26日在烏茲別克塔什干舉行的亞洲區東奧資格賽有定案，賽事採「安全泡泡」及閉門下進行，香港派出兩男兩女參加四個賽項，包括男、女子佩劍的羅浩天及林衍蕙、男子重劍的何瑋桁及女子花劍的張楚瑩。

東京奧運一如以往，共舉行男、女子組共六個賽項，香港男子花劍及女子重劍早前憑入圍團體賽後，各自取得一席團體及附加三個個人賽席位，餘下四個賽項包括上述的男、女佩、男重及女花則只能在今次亞洲區資格賽爭取個人賽入場券，香港劍總根據各人的世界排名，選出排名最高的一人代表香港出賽。

四位港隊代表已經出發到烏茲別克，一如以往的「安全泡泡」，各人抵達後即時接受病毒檢測，並隨即乘搭大會專車到酒店房間等候結果，呈陰性才獲准比賽，劍手的活動範圍只限於酒店及劍場。

下周日（25號）率先展開的首天比賽，將決出男重、男佩及女花，次天（26號）決賽女佩人選；根據報名人數，男重共有19人參加、男佩14人、女花14人及女佩11人，只有冠軍劍手可取得東奧入場券。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波