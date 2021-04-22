湖人球星勒邦占士（LeBron James）向來高度關注黑人權益及遭種族歧視問題，不過日前俄亥俄州發生一宗黑人女童被警槍殺案件，占士就被指盲目維護黑人權利。事關案中女童當時正持刀行刺路人而被警員轟斃，但占士就貼出該開槍警員照片稱「你就是下一個」，指對方將被定罪。其言論引起外界公憤，占士後來把帖文刪除。

跪殺美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）的白人前警員喬文（Derek Chauvin），日前被控兩項謀殺和一項誤殺罪成立，外界高呼正義得到伸張。惟在裁決宣佈前25分鐘，占士家鄉俄亥俄州首府哥倫布市再發生一宗黑人被警員槍殺的案件，死者是一名年約16歲的黑人女童拜恩（Makhia Bryant），她疑因持刀刺人遭警員開槍擊斃。占士事後貼出開槍警員尼亞敦（Nicholas Reardon）的照片，表明「你將是下一個」，並標籤了「責任制」這個字眼，直言對方將跟轟斃弗洛伊德的喬文一樣被定罪。其言論引起外界公憤，占士後來把帖文刪除。

根據執勤警員隨身攝錄片段顯示，死者拜恩當時身穿黑衣從寓所衝出來，手持利器奔向兩名女子疑似施襲。她衝向首位女子後，對方整個人倒地，接着她再轉身走向另一人，警員此時向拜恩連開數槍，後者中槍倒地，送院後宣告不治。占士隨後解釋自己的帖文被利用來製造更多仇恨，因此把它刪走：「我很厭倦看見黑人被警察射殺，我刪除該帖文是因為它被利用來製造更多仇恨，這不是單一警員的問題，而是整個系統，他們總把我們的言論來製造更多歧視。」但外界認為他不應因死者是黑人，就盲目把矛頭指向開槍槍員。

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