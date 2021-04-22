近期因為不幸患上瘧疾要入院接受治療的阿仙奴前鋒奧巴美揚，未知是否對於近期歐超聯的事情感到非常不滿，周三這位加蓬前鋒在Twitter表示會刪除自己的帳戶，惟不足一日的時間，奧巴美揚就立即後悔這個決定，選擇重開自己的Twitter帳戶並向球迷道歉。

奧巴美揚最近在兵工廠的狀態一般，加上因為患病令到無法為球隊上陣，據阿仙奴官方網站指奧巴美揚有機會在本周末恢復訓練。只不過面對網絡上的歐超聯新聞，周三奧巴美揚就在Twitter表示不滿：「我不會想念你的Twitter，我們不能夠討論任何事情嗎？只可以討論足球及歐超聯？不能討論疫情、網絡暴力以及歧視，很好。即使我生病了，我也覺得感覺很好，我要將這個帳戶關閉，再見。」

雖然奧巴美揚隨後的確將自己的Twitter帳戶關閉了，但是可能考慮到歐超聯一事即使進入尾聲，而奧巴美揚就立即重開自己的Twitter帳戶並道歉：「昨晚的我有點情緒化。最重要的是昨天是屬於足球以及球迷的大日子，對於社會公義而言亦是大日子。」至於一眾阿仙奴球迷就留言表示歡迎隊長回歸，同時亦有不少人留下「#KroenkeOut（阿仙奴班主高安基離開）」的hashtag。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波