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仙道彬手記｜烏合豪門未明足球初心 談歐超聯四大死因

2小時前
有人製作油漆畫諷刺有份策劃歐超聯的祖雲達斯主席艾涅利等同殺死足球

今次歐超聯由「起錨」到「拋錨」，只是短短60小時，以各豪門的貪婪和面對的財政壓力，肯定有機會死灰復燃。今次極速潰不成軍，死因在那，下次又有甚麼可做？以下幾點，拋磚引玉，大家討論一下。

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1. 公平賽制

相比歐聯，歐超聯最大問題是強權永續，據報12隊簽下合約，直到2044年，原意當然是大家捆綁一起，侷上賊船，以免有人中途縮沙，令新的比賽吸引力大減。但如此一來，間接令各強隊先歐超聯然後本土聯賽，也直接令本土球迷無名火起。

歐洲足協一直希望畫大個餅，近年不斷擴張，加入較次聯賽的代表，其實吸引力真的一般。如果能夠回歸基本，以歐洲系數或歐戰戰績作其一準則，收窄至主要聯賽才可參加，那影響力較細，吸引力也勝過歐聯。某些強隊可以有種籽制度，獲得多於一年的資格，但永續肯定行不通。

相關新聞：歐超聯崩潰｜秋後算賬！Big 6遭英超賽會削話事權 唔使扣分罰款算執到

2. 利益均沾

今次歐超聯惹來軒然大波，球迷群起反對，針對的，是貪財這兩個字。歐超聯本身是個半封閉的比賽，因為只有五個名額讓其他球隊參加，其他15支創始球會，不設升降班，也不會喪失資格，那與封閉的NBA無異。很多人聽過NBA有薪金上限，其實也設有薪金下限。參加歐超聯的球隊，可獲每年數十億的收入，如果真的如佩雷斯所言，是「為足球及40億球迷設想」，那大可引入薪金下限的概念，規定若干收益需用於球會之上，例如培訓年輕球員、一隊總薪金要高於某個數、基建和球場要提供更好設施等，當球迷見到愛隊有進步，反對聲浪自然減少。殘民自肥和與民共享是兩種不同的概念，差天共地，自然有極不同的民意反應。

3. 高人撐腰

今次歐超聯的公關差勁，除了是推出時缺乏相應部署，面對反對時也沒有人站出來聲援；當球迷公開表態，上街遊行，有那間球會試過出來解釋？要革命成功，當然要保密，但歐超聯的想法由來已久，早在23年前已有人提起，不可能完全保密，那要成功贏得民心，取信於球員，一定要獲得他們支持。

試想想，今次帶頭反對的，正是球會最得民心的幾位，如曼聯的費格遜，利物浦的高普，阿仙奴的雲格和亨利等；由他們的言論可見，事前蒙在鼓裏，全不知情。歐超聯真的想東山再起，必須要球會的一眾icon支持，至於如何說服他們，那肯定與球會的發展有關，換言之各種收益必須有更清晰的藍圖，才可望打動他們。否則以各大球會班主的形象之差，恐怕如何花言巧語，都只會徒勞無功。

4. 烏合之眾

今次歐超聯的失敗，佩雷斯一方有暗示車路士太早跳船，引起連鎖反應，令其他五支英超隊不得不火速變節。事實上，12支創始球會對歐超聯的態度大為不同，美國人揸旗的阿仙奴、利物浦和曼聯，本就對歐洲佬的大愛歐聯形式不滿，認為把收益分給弱國代表，對足球發展並無好處，他們的確有經營困難，但比起意甲的米蘭雙雄和祖記，以及西甲的皇巴馬體會，已深陷水深火熱，完全不同。至於車路士和曼城更是大把錢，班主視球會為「玩具」，最重要是贏得獎盃。

現實來看，各大聯賽都不可能抗拒外資流入，歐洲各國的經濟受疫情嚴重打擊，也更加難以抗拒金錢，但當本土勢力仍是佔大多數，如此明刀明槍欺壓，不可能吞下這啖氣，所以在其他14隊的壓力下，Big 6比任何一隊都更快歸降。就算桀驁不馴的佩雷斯仍然死撐，但大勢已去，只能打打嘴炮。如非Big 6投降，大家訴諸法院，迫令各大聯賽難以繼續，以攬炒作脅，其實勝負難料。

歐超聯起初以雷霆之勢宣佈成立，卻瓦解在數日之間，說穿了都是烏合之眾，不止是12隊各懷鬼胎，本來盛傳也是創始成員的如拜仁慕尼黑和PSG，也一直作壁上觀，當風向一變，就大呼歐超聯可恥。國際足協會長恩芬天奴一向與歐洲足協不和，樂見撕裂，起初的聲明模稜兩可，但見勢色不對，恩芬天奴很快就公開表示，不同意成立歐超聯。佩雷斯等不寄望國際足協會是最後的救命稻草，但當四面受敵，也只能舉手投降。

今次的歐超聯革命，見到這班高層離地無能，本身豪門高呼賺少了經營困難，已難以令人同情；賽制永續霸權，也自成箭靶，加上公關無能，透明度不足，在毫無諮詢和民意下想強行上馬，在當今以民意為主流下，更是可笑。至於所謂拯救足球，更是笑話，大概只比性交可轉運的荒謬說法高明。

反觀歐洲足協今次反應的迅速，就如曼城對住業餘對手，狂炒20:0。相信有之前幾次豪門造反的經驗，當歐超聯宣佈成立，歐洲足協已立即與12豪門以外的各國足總及球會聯手，徹底封殺，包括這12隊的球員不可參加本土聯賽及盃賽，而且連國際賽也禁止，更高明是巧妙令民意覺得出戰歐超聯的球會是想放棄本土聯賽，於是球迷的怒火更盛。這還不止，有理由相信英國首相Boris Johnson及工務大臣等出聲反對，甚至表示會拒發工作證等，有歐洲足協在背後推波助瀾，這也成了歐超聯的最大打擊。

足球籃球相比，足球始終更受歡迎，原因在於入波較少，更易爆冷，以弱勝強的戲碼，永遠都令球迷最難以忘懷。在功利足球、金元足球的世代，不少球迷都異常推舉列斯聯的「狂人領隊」比爾沙，因他無論對住任何對手，都讓麾下球員大無畏應戰。同樣反對歐超聯的他就說過，「以弱勝強，正是足球能成為舉世最受歡迎運動的原因。」（”One of the reasons football is the most popular sport in the world, is because the weak can beat the powerful”）

現實世界殘酷不公，為公義盡力調查也可成為罪名，運動已是極少數仍算公平的賽場，無論誰人想破壞這原則，注定會被人民唾棄；今次歐超聯的火速崩潰，也正因一班以為有財有勢的有錢佬，眼中只有金錢，而從來沒有了解過足球的初心。

文：仙道彬

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