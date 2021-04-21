近日英超Big 6球隊受到外界激烈的反對後，相繼宣佈退出歐超聯賽事，只不過有球迷依然對於球會的做法表示不解。繼利物浦班主約翰亨利拍片致歉，以及阿仙奴認錯後，就連曼聯美國班主格拉沙家族的祖爾 （Joel Glazer）亦在周四透過官方網站發表一封道歉信，向廣大的曼聯球迷致歉，同時表示明白到球迷才是曼聯的核心。

自從歐超聯無法成立後，曼聯已經先有執行副主席活華特宣佈會在今年年底離任，不過球迷依然將矛頭直指班主格拉沙家族，祖爾就在周四向曼聯球迷發表一封公開的道歉信，表示自知加入歐超聯是一個錯誤決定：「致所有的曼聯球迷，在過去的幾天，我們所有人都見證到足球所產生的熱情，以及球迷對這間偉大球會的忠誠。你們非常清楚去表達反對歐超聯，我們亦都有聆聽到，我們做錯了，但現時希望可以糾正錯誤。雖然傷口仍在，而且需要時間癒合，但我個人希望可以與球迷重新建立信任。」

祖爾在公開信當中續指：「我們相信歐洲足球要在金字塔結構中變得更具持續性，不過我們亦承認歐超聯不是正確的方式，我們為最近幾天造成的動盪表示歉意。我們意識到需要與各位球迷溝通，你們永遠也是球會的核心。現在，我們的首要任務是支持球隊完成今季賽事，最後我要承認，是你們讓這間球會變得如此偉大。」

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