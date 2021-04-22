歐洲球壇近日因為「歐洲超級聯賽」弄得滿城風雨，英超「Big 6」、皇家馬德里及巴塞隆拿等一眾歐洲頂級勁旅宣佈另起爐灶設立歐超聯，不過就引來歐洲足協、國際足協及各國足總等組織批評，就連球迷、球員以及教練也表示不滿。最終在英超Big 6相繼退賽之後，目前已經有多達10支球隊宣佈不會參加歐超聯賽事，惟皇馬及巴塞兩支西甲球隊仍然未表態，不過歐超聯方面已經發聲明剎停計劃。

18/04/2021

《紐約時報》率先報道，歐洲12間大球會原則性同意成立歐超聯。

1:00pm 英國《泰晤士報》報道，英超「Big 6」中有5隊已報名出戰由20隊角逐的歐超聯，當中包括利物浦、曼聯、阿仙奴、車路士及熱刺。各大英國傳媒其後作出跟進報道，指曼城亦已答應參賽，成為歐超聯15支始創隊伍之一，而巴塞隆拿、皇家馬德里、馬德里體育會、祖雲達斯、國際米蘭與AC米蘭亦會出戰。消息指出，這15隊將可瓜分35億歐元（約327億港元）「基礎設施補貼」。

5:00pm 隨着歐超聯成立的消息越傳越熱，各地均有球迷表達反對聲音，曼聯名宿加利尼維利亦開腔炮轟母會及宿敵利物浦貪婪。

8:30pm 英國政府表態反對歐超聯計劃，認為會對本土球壇構成損害，並支持足總採取相應行動。

11:00pm 各隊相繼透過球會網站宣佈參戰歐超聯，表示賽事將於今年八月展開，並由皇馬的佩雷斯出任會長。

19/04/2021

8:00am 各支參賽球隊繼續遭球迷聲討，車路士球迷信託更表示，遭到會方出賣。

9:00am 歐超聯已向信FIFA及UEFA，表明已向歐洲法院申請，阻止兩大機構對各支參賽球隊實施制裁行動。與此同時，包括曼聯的活華特及祖雲達斯的阿涅利，齊齊退出歐洲球會協會。

10:00am 德甲球會多蒙特表示，他們與拜仁慕尼黑都不會加入歐超聯，RB萊比錫之後亦作出相同決定。

11:00am 巴黎聖日耳門的安達靴里拉成為首位公開反對歐超聯的頂級球員，曾效力阿仙奴的費倫巴治中場奧斯爾、前曼聯領隊費格遜與前阿仙奴領隊雲格均譴責有關計劃。

2:00pm 歐洲足協會長施費連炮轟參與歐超聯的球會「可恥」，並重申出戰這項賽事的球會，將被褫奪代表所屬國家隊出戰歐國盃及世界盃的資格。

5:00pm 英國政府強調會盡一切方法，阻止英國球會出戰歐超聯。足總將可採取一系列制裁措施。

7:00pm 利物浦領隊高普在紅軍於英超出戰列斯聯前強調，自己不支持成立歐超聯，亦不希望計劃成事。利物浦副隊長占士米拿賽後亦支持領隊的說法，強調紅軍球員不支持另起爐灶，事前亦對計劃毫不知情。

9:00pm 佩雷斯在西班牙電視亮相，強調成立歐超聯的目的是要「拯救足球」。

20/04/2021

10:00am 愛華頓成為發聲明譴責歐超聯的英超球會。

11:00am FIFA會長恩芬天奴重申不允許各隊另組歐超聯，《衞報》指車路士與曼城開始動搖。曼城領隊哥迪奧拿其後亦炮轟歐超聯以金錢掛帥，就算輸球也沒所謂，有違競技精神。

4:00pm 車路士在英超出戰白禮頓前，大批球迷在主場外聚集抗議。

7:00pm 消息指車路士與曼城均準備文件，入紙退出歐超聯。

8:00pm 消息指曼聯執行副主席活華特辭職，並將於年底離任。

9:23pm 曼城正式宣佈放棄出戰歐超聯，成為首支退賽球會。

10:55pm 利物浦、阿仙奴、曼聯與熱刺分別發聲明退佈退出歐超聯，當中兵工廠承諾犯錯，向球迷道歉。

21/04/2021

0:40am 消息指部份意甲及西甲球會均有意退出，歐超聯發聲明表示計劃並未終止（abandoned），但將會「重整修訂」（reshape）。

0:45am 最先傳出棄賽的車路士發聲明，正式宣佈退出歐超聯。

6:45am UEFA會長施費連表示英超Big 6球隊已經重回正軌，並且表示最重要的是再度建立起以往的信任。

7:30am 由於英超Big 6退賽的關係，歐超聯透過官方網站發表一則聲明，提到由於英超球會受到壓力之下被迫做出退賽決定，同時再度表示歐超聯符合歐洲的法律，而且歐洲足球亦需要改變。

8:00am 由於歐超聯引起了眾多利物浦球迷不滿，在球員及球迷反對聲下，班主約翰亨利罕有拍片向球迷道歉。

11:00am 國際米蘭為意甲3支球隊中，最先發聲明退出的球隊，同時聲明中明確指出球會已不再是歐超聯的一部份。

11:40am 馬德里體育會發表聲明提到董事局在周三早上開會，決定通知歐超聯以及其他始創球會，不再參與計劃的決定，為西甲三雄首支退賽的球隊。

12:24pm AC米蘭發表聲明指參加歐超聯的目的，是希望為世界各地的足球迷提供最佳的比賽，不過明白到球迷的聲音已經表達出對歐超聯的擔憂，因此要承認賽事難舉行。

12:36pm 祖雲達斯發表聲明指參考了各方面的意見後，認為歐超聯目前很難以最初想像的方式實行。

11:00pm 現時尚餘皇家馬德里以及巴塞隆拿兩支西甲勁旅，至今仍未發聲明指會退出歐超聯。皇馬會長兼歐超聯主要推手之一的佩雷斯，出席西班牙電台節目時就表示為這個計劃已工作三年，而且承認這項賽事仍處於「待命」狀態，又狠批歐聯賽制過時。

*英國時間

歐超聯亂局時序

1998年：意大利一名為Media Partners的公司提出和研究成立超聯（Super League）的可行性。

2000年9月：歐洲14間主要球會成立G14爭取權益。

2007年9月：G14公開反對時任歐洲足協會長柏天尼歐聯改革建議，包括四大聯賽球隊應只有3個而非4個歐聯席位、盃賽冠軍可參加歐聯和比賽改為在周末舉行等，最後建議亦不獲通過。

2009年7月：時任西甲皇家馬德里會長提出成立歐超聯。

2009年8月：時任英超阿仙奴領隊雲格認為10年後歐超聯便會成立。

2012年2月：當時效力意甲AC米蘭的荷蘭名將施多夫公開表示支持成立歐超聯。

2013年4月：時任蘇格蘭國家隊主帥史特根表示相信些路迪和格拉斯哥流浪最終會參加有38間球會參加的歐超聯。

2016年：英超阿仙奴、車路士、利物浦、曼城和曼聯的代表被發現跟美式足球邁阿密海豚隊班主代表密會，並被指是商討成立歐超聯。

2016年：歐洲足協商討改制，歐聯分組賽變成2組共16隊，而每組前4名晉級8強踢淘汰賽爭冠，不過建議被否決。最後達成的協議是由2018年至2021年，英格蘭、意大利、西班牙和德國前四均可直接進入歐聯32強分組賽。

2018年11月：足球解密指歐洲大球會密謀成立歐超聯，並在2021年展開賽事。

2020年10月：Sky Sports 報道指國際足協建議成立一個類似美式運動沒有降班制的歐洲超級聯賽（European Premier League），而英超、西甲、意甲、法甲和德甲都有球隊同意加入。

2021年1月21：國際足協和全球六大洲足協發表聯合聲明，反對脫離現有機制的歐超聯。

2021年3月：歐聯醞釀大改制，由2024年開始取消現時第一階段踢分組賽的賽制，改成所謂「瑞士賽制」，36支入圍球隊每隊將抽出10個對手，打5主5客的比賽。10場比賽過後積分最高的8支球隊直接晉身16強，另外8個席位則由9至24位球隊以附加賽爭奪，即每支球隊初賽的比賽由6場急增至起碼10場。改制希望可增加參加球隊的收入，並原定在4月19日再作決議。

2021年4月：來自英西意共12球會，在18日宣佈成立歐超聯，引起極大反響，在大部份球迷、歐洲足協以至政界都反對下，不足三天內先有英超Big 6宣佈退出，隨後AC米蘭、國際米蘭及馬德里體育會亦跟隨，歐超聯方面亦在20日宣佈撤回計劃，但會研究優化方案。

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