西甲球會巴塞隆拿今夏最大目標，除了是要留住球王美斯之餘，亦希望為美斯尋找一名前鋒拍檔，好讓為球隊一同攻城拔寨。西班牙《馬卡報》最近在官網發起一項投票，詢問球迷巴塞最需要那位球員，結果效力多蒙特的射手艾寧夏蘭特，以43%的選票力壓得票36%的尼馬當選，阿根廷前鋒阿古路只得14%排第三。

然而由於巴塞莫財，今夏將回復自由身的阿古路，將是一個具吸引力的選項，阿古路加盟的好處還可以說服其好友美斯留下，據報巴塞已為阿古路開出了一份，年薪達700歐元為期兩年的合約，雖然意甲球會祖雲達斯開出1,000萬歐元較高的年薪，但由於阿古路希望與美斯合作，故報道稱阿古路已拒絕了祖記的好意。

不過《馬卡報》報稱，32歲的阿古路並非巴塞改革鋒線的唯一目標，一旦巴塞能夠籌集到資金，夏蘭特將是巴塞的轉會目標，但前提早巴塞無法重簽尼馬下才會購入夏蘭特，因巴塞無法同時買下兩人。當然，尼馬回歸的好處將與阿古路相若，大有機會能說服美斯留下，同時巴塞亦正關注另一名阿根廷射手拿達路馬天尼斯。

巴塞最需要那位球員投票

排名 球員 得票

1 艾寧夏蘭特 43%

2 尼馬 36%

3 阿古路 14%

4 拿達路馬天尼斯 7%

資料來源：《馬卡報》

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