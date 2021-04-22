周三NBA常規賽網隊作客速龍，「三巨頭」當中要孤軍作戰的明星控衞K艾榮（Kyrie Irving），今仗仍獨力交出「準三雙」28分11籃板和8助攻的表現。但上半場領先的網隊於第三節被速龍反超，最後以103:114告負。不過球隊周三收到好消息，就是上周日受傷的球星杜蘭特（Kevin Durant、KD），預料最快本周末將可復出。

網隊上仗在KD和夏登（James Harden）悉數因傷缺陣下，仍憑艾榮個人轟入32分，領軍擊敗塘鵝。這位明星控衞今場續有大勇表現，上半場就有14分進賬，領網隊半場稍為領先速龍58:56。但易邊之後，他們被對手的施亞甘（Pascal Siakam）和阿尼路比（OG Anunoby）領軍急起直追，此節被打出23:36的比分遭反超前。即使艾榮末節再交出10分，兼令兩位表現突出的速龍猛將最後一節合共只得8分，網隊最終仍吞下敗仗。

雖然今仗落敗，但網隊同日收到KD快將復出的好消息。據教練尼殊（Steve Nash）周三向傳媒交代，他認為KD最快本周末就可以復出歸隊：「他目前正接受每天觀察，我猜周五或周日（復出）都非常大可能。我不能肯定會是哪時，或是會否兩場都上陣，但以他現時的康復進度，我認為周五或周日就可以復出上陣了。」KD於周日作客不敵熱火一仗，在賽事首節挫傷左大腿，離場治理後再無折返。開賽2分鐘即射入兩記三分的他，包辦網隊首8分。

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