周日突然出台的歐洲超級聯賽計劃引起「歐洲地震」，12大球會企圖自組吸金力更強的賽事，最終在球迷、各界球員以及歐洲足協等反對下，英超全部六支球會在周二先後宣佈退出計劃下，歐超聯計劃在短短60小時後便遭擱置。

文：何西

歐超聯原本希望最快在8月舉行首屆賽事，但連日來受到各界猛烈抨擊，以及有球迷示威表示不滿後，英國BBC在周二傳出車路士將會退出，不過曼城率先成為首家正式退出的球會，隨後利物浦、阿仙奴、曼聯和熱刺亦宣佈退賽，車路士則是最後一隊發聲明公佈退出該項計劃。當中曼聯執行副主席活華特，在周二宣佈年底離任，某程度上成為事件的代罪羔羊。

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強調「暫緩」非取消

至於英超以外其餘六家歐超聯球會亦紛紛打退堂鼓，三支意甲球隊祖雲達斯、國際米蘭與AC米蘭，加上西甲的馬德里體育會都在周三宣佈退賽，巴塞隆拿會長拿樸達則將決定權交予球迷，表示由會員進行投票決定去留，尚餘皇家馬德里未表態；短短數天，由號稱歐洲最頂級球會組成的聯盟，一下子便土崩瓦解。不過歐洲超級聯賽仍強調賽事只是「暫緩」而非取消，指籌辦這賽事屬合情合法，表示「按目前的狀況，我們將考慮以最合適的步驟來重塑這個計劃」。

由12豪門宣佈創辦歐超聯到不足3天後無疾而終，被視為球迷的勝利。有說法指擺脫長年處事迂腐，甚至曾傳出貪污問題的歐洲足協全面操控，有何不可？不過以12大豪門組成的歐超聯，今次搞局卻看不到是由球迷出發，更大成份是希望獲得比出戰歐聯更大的利潤。沒有從足球角度出發，只求走奇怪的路試圖去賺取更多錢的計劃，豈會得到足球人民的支持。

然而細看之下，歐超聯賽會所說的20支參賽球隊，有15隊是常任隊伍，不會降班，年年有份，吸引力未必如他們想像般大；好比季前舉行的國冠盃賽事，豪門雲集走訪世界各地進行比賽，作為季前熱身賽還可以，升級為正式比賽便完全喪失意義。更實際的是，這個歐超聯對球會來說收入豐厚，羊毛出自羊身上，球迷收看的代價定不便宜，入場費與電視轉播費，隨時比現時本土聯賽與歐戰比賽倍增。

造成英超球隊撕裂

比起民意，豪門更看重的是利益。在歐洲足協及各國政府與足總對歐超聯成立作出強硬回應後，球會看到強推賽事短期利益勢必受到重大打擊，如被逐出本土聯賽以及球員遭禁止參加國際賽，英超Big 6及時退出也是一眾「生意佬」班主權衡輕重後的舉動，但事件難免已對英超造成內部分裂。Big 6以自恃高人一等姿態企圖走進歐超聯，對其他14支球隊來說已構成傷害。前阿仙奴領隊雲格說：「這（成立歐超聯）是很差的主意，球壇最重要是團結，這計劃有違體育競技的最基本原則，極速死亡我不感意外，當你無視它的時候，就如同摧毀本土聯賽及她的所有文化，球迷絕不會接受。」

可以預視經過今次事件後，Big 6與其他英超球會的關係將更加緊張，前者只看重自身利益要擔當主導角色難以服眾，像今季曾就賽事會否回復五個換人名額，在一眾小球會反對下未能通過，未來有任何想法或要求，想通過將更加困難。

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