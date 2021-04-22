歐洲超級聯賽（歐超聯）在各方反對及抵制下終告流產，有本地球迷認為事件告一段落有助球隊專注比賽屬利好消息，但認為若歐洲足協（UEFA）不作大幅變革，未來歐超聯終會死灰復燃。

歐洲球壇早前爆出震撼彈，包括英超「Big 6」及皇馬、巴塞等12支歐洲頂級勁旅宣佈另起爐灶，成立歐超聯，結果在歐洲足協、國際足協、各國足總、各隊職球員以及球迷反對下，英超「Big 6」紛紛退出計劃，賽會宣佈在周三剎停計劃。香港利物浦官方球迷會幹事Mino指不少會員均反對球隊加入歐超聯：「好似上場對列斯聯，賽後討論都唔係講場波，都係擔心緊歐超聯」，認為會方果斷決定退出有助球會及球迷更專注在比賽上。他表示利物浦隊長佐敦軒達臣在事件中不但率領隊友表態反對，更號召各個英超隊長商討對策，樂見球員之間的團結。

利物浦繞過領隊、球員及球迷加入歐超聯引軒然大波，事後班主約翰亨利公開致歉，Mino認為事件難免影響球會與高普及球員的關係，作為球迷雖亦有反感，但亦未至於如曼聯及阿仙奴球迷般要求班主及管理層下台。雖歐超聯計劃已暫停，但Mino指2024年的歐聯改革擴大賽事規模，過密賽程同樣對球會不利，認為若果歐洲足協未能大刀闊斧改革賽制，只能引起更多球會不滿，「相信歐超聯始終有死灰復燃嘅一日。」

香港曼聯官方球迷會早前內部意見調查顯示，僅得不足2%會員支持球隊加入歐超聯，幹事Calvin認為會方退出可算是「聽取民意」：「球迷對會方係有啲失望，好彩事件未發展到更差情況，相信球迷會繼續支持曼聯，希望球隊用足球贏返我哋嘅信心。」曼聯被指是歐超聯的積極推手之一，今次不顧反對執意加入計劃，管理層責無旁貸，當中執行副主席活華特將在年底離任，有傳會方將邀請前領隊費格遜回巢，協助轉會事宜及改善球會形象。Calvin認為成事機會不大，但希望活華特的繼任人可以遵從曼聯傳統，以足球而非商業因素為優先考慮。

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