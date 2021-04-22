皇家馬德里周三在歐洲超級聯賽瀕臨瓦解下首度出賽，藉賓施馬上半場交出兩射一傳，作客以3:0大勝卡迪斯而升上西甲榜首。

皇馬日前發聲明表示會參加歐超聯的12支始創球隊之一，但在各方壓力之下，已經有10隊相繼宣佈退出，目前只餘皇馬和另一支西甲勁旅巴塞隆拿尚未就去留表態。周三皇馬作客卡迪斯的西甲聯賽，賽前有球迷在場外聚集就反對歐超聯示威，卡迪斯球員熱身時則身穿印有「超級聯賽？足球屬於所有人」以及「足球屬於球迷」字句的T恤以示抗議。

周三西甲戰果

利雲特 0:1 西維爾

奧沙辛拿 3:1 華倫西亞

貝迪斯 0:0 畢爾包

艾拉維斯 2:1 維拉利爾

艾爾切 1:1 華拉度列

卡迪斯 0:3 皇家馬德里

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波