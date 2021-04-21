曼城周三在英超作客阿士東維拉雖然開賽20秒便閃電失球，後衞史東斯又於上半場尾段領紅被逐，但憑着菲爾科頓和洛迪卡斯簡迪先後建功，以2:1反勝下半場同樣只餘10人應戰的維拉，榜首領先優勢拉開至11分，在餘下五輪比賽只需再取8分便可重奪英超冠軍。

今場是曼城宣佈退出歐洲超級聯賽後的首場比賽，結果開賽僅20秒便失守。當時泰朗明斯開罰球長傳，史東斯解圍失誤，奧尼屈堅斯交出助攻，約翰麥甘尼近射手助維拉閃電領先1:0。

形勢佔優的曼城於20分鐘有馬列斯的射門被主隊門將達米安馬天尼斯化解，2分鐘後，菲爾科頓接應貝拿度施華底線傳中射入，為曼聯追成1:1平手。40分鐘，貝拿度施華再次交出助攻，洛迪卡斯簡在小禁區邊頂入，曼城反先2:1。

領先的曼城於44分鐘有菲爾鍾斯粗野攔截積及藍斯，球證最初出示黃牌警告，但在翻看VAR後改判紅牌，史東斯英超生涯上陣182場首次領紅被逐。不過，維拉未能把握多踢一人的優勢，馬迪卡殊於57分鐘侵犯菲爾科頓，3分鐘內兩度領到黃牌而被逐，兩隊均餘下10人應戰。今場控球達72%的曼城雖未能再取得入球進賬，仍然以2:1反勝維拉，以33戰得77分高踞榜首，領先少賽一場排第二的曼聯11分，曼城在餘下五輪比賽最多只需再8分，便可以在四季內第三度贏得聯賽冠軍。31戰得44分的維拉繼續排第11。

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