引述英國《每日郵報》消息，歐超聯風波後，英超Big 6遭秋後算賬。英超賽會全面打壓這6間豪門球會，部份所屬代表原本在賽會擔任要職，現時權力已被剝奪甚至被踢走，但賽會就不打算扣他們聯賽積分及罰款。

據報初步的懲罰，是Big 6的代表在賽會內一些具決策性的委員會中被剝奪權力，英超行政總裁馬斯達斯更要求部份代表在周三辭職。當中，利物浦主席湯華拿與剛因此次風波宣佈季尾離開曼聯的執行副主席活華特，首當其衝被要求在廣播諮詢委員會中撤職；車路士主席畢克也被告知要離開薪酬商討委員會的要職，而球會戰略諮詢小組部門方面，曼城行政總裁蘇利安奴及去年上任阿仙奴總監的雲卡迪森也會被撤職。

另外，賽會還要求Big 6發聲明，重新承諾會遵守頂級聯賽目前的現有架構及之前集體所傾妥的電視轉播權方案，以防他們日後又反悔再提歐超聯，甚至可能要他們簽署具有法律約束的聲明，不准再參加未經授權的比賽。

不過，賽會就不會作扣分或罰款等的懲罰，而其餘英超14隊也同意，ESL非由Big 6發起，而是其他外國球會即皇家馬德里與祖雲達斯等的計劃，因此這些扣分及罰款這些所謂的「體育制裁」，用在這次風波並不恰當。

除了以上的架空及打壓Big 6手段外，英超賽會和英足總也會與英國政府商討，為防再發生類似的自立門戶甚至脫離現有體制的風波，看看會否修改現有法例，訂出更強的制裁方案來禁止類似的事情再發生。

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