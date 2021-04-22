隨着體壇過去一年就社會事件出現各種示威及政治表態活動，國際奧委會（IOC）早前向三千多名參賽運動員調查選手應否在奧運中獲權示威，結果有七成受訪者否決，IOC隨即表示禁止運動員在東奧及2022北京冬季奧運會進行單膝下跪，或就人權事件進行示威及抗議。而日本疫情持續嚴峻，當地民眾繼續支持停辦奧運。

體壇去年多次就種族歧視和警察濫暴等問題於各個運動聯賽加入單膝下跪環節，惟國際奧委會去年已多次表明，奧運不容許任何形式的抗議和政治表態。據IOC頒佈的《奧林匹克憲章第50條規例》，闡明現今奧運會禁止運動員就政治或社會事件，在奧運場館及開閉幕典禮等場合表達自身觀點。但隨着去年發生眾多社會不公義事件，國際多方就奧運50條向IOC施壓，後者態度轉軟，近日向來自185國的3,547位的參與奧運選手進行民意調查，但60%受訪者認為奧運並非適合場合來進行示威。

IOC運動員委員會主席歌雲芝（Kirsty Coventry）就拒絕回應選手若在奧運進行政治表態會有甚麼下場，她指法律團隊已在商討相關制裁：「我並非律師，那有點超出我範圍。我們正諮詢法律事務委員會得出一個合理範圍的懲罰，以讓所有人知道參與奧運有甚麼能做，有甚麼不能。」她又指運動員能在記者會上表達個人意見，但要提醒言論自由在奧運中並非必然，或在某情況下或被限制。

距離奧運開幕不足100天，日本各地疫情依然嚴峻，激起當地民憤認為奧運應要取消。日本有最新調查顯示，每10個人都有多於7位不希望奧運今夏進行，有39%受訪者要求取消，有33%人士就提倡奧運延期。目前據報日本只有少於1%的民眾有接種疫苗，更只有0.4%人士有接種兩劑或以上，據調查是全球接種疫苗率最低，引起外界擔心奧運能否安全舉行。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波