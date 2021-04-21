【綜合英格蘭外電】2010年美國富豪約翰亨利（圖）以4.7億鎊購入利物浦後，2015年夏天請來領隊高普，終為利物浦在上季帶來近30年以來的首個英超冠軍，然而這位備受紅軍球迷尊重的老闆，卻因加入歐超聯一事引起利迷不滿，結果在球員及球迷反對聲下，紅軍終宣佈退出歐超聯，班主約翰亨利亦罕有拍片向球迷道歉：「我想就我過去48小時所造成的破壞，向所有利物浦球迷道歉。」

「無可否認，計劃沒有球迷支持是不可能站得住腳，在英國所有人想法一樣，過去48小時你們非常清楚表達無法接受，我們聽到你的聲音，我聽到你的聲音。」

「我想向高普、比利（CEO Billy Hogan）、球員們和所有在利物浦努力工作的人道歉，他們在這場爭議中沒有任何責任，他們是最受干擾及最不公平的，這亦是最傷人的地方，他們熱愛這間球會和每天工作令你們感到自豪。」利物浦隊長佐敦軒達臣亦在周二發聲明表示反對歐超聯，其後利物浦其他球員亦發出相同聲明。

至於在紅軍宣佈退出歐超聯之前已經割席的Tribus在聲明中表示︰「作為利物浦官方全球腕表及計時合作夥伴，以及位於利物浦市的一個忠實球迷家庭，TRIBUS Ltd無法支持球會班主加入新的賽事，歐洲超級聯賽。」