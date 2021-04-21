網隊周二在夏登（James Harden）及杜蘭特（Kevin Durant）缺陣下，仍憑攻入34分的K艾榮（Kyrie Irving）有關鍵演出，作客以134:129擊敗塘鵝，重回勝軌。

網隊周二發表聲明，指夏登周一在球場進行康復訓練時舊傷復發，接受磁力共振（MRI）檢查及經評估後將無限期休戰。球隊教練尼殊（Steve Nash）亦表示不知道夏登何時復出︰「夏登可能要到季後賽才復出，也許會早一點，我不知道。」

作客的網隊今場面對塘鵝首節曾落後13分，完半場仍以57:59落後主隊，但第3節網隊一度打出一段16:2的攻勢成功反超前，完成第3節後以93:92領先。雙方在第四節續有惡鬥，最後1分49秒，錫安威廉臣（Zion Williamson）上籃得手為塘鵝追成122:124，但K艾榮在比賽最後1分鐘連取8分，成功助網隊力保勝果，終以134:129擊敗塘鵝。

K艾榮今戰19投12中，在第4節攻入全場所得32分其中的15分，加上J夏里士（Joe Harris）全場攻入24分以及後備比歷克格芬（Blake Griffin）貢獻16分，成功擊退塘鵝。有5人得分達雙位數的主隊今場以獲33分的錫安威廉臣得分最多，惟仍以五分之差不敵網隊，遭遇四連敗。

文：Cat