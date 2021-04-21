基斯保羅季前被交換到太陽，令外界看好太陽有望重返季後賽。作為季後賽保證，CP3過去10年曾帶領4支不同球隊闖入季後賽，今季也不負所託，大有機會帶領太陽自09/10球季後，再次晉級季後賽。

說CP3是季後賽保證真是一點不假，他自2011年起，已經連續10年參加季後賽，更分別帶領黃蜂（即現今塘鵝）、快艇、火箭和雷霆四支不同球隊晉級季後賽。其中上季帶領在重組階段的雷霆晉級季後賽，更成為他的代表作。遺憾的是，CP3至今仍欠一枚冠軍指環，而其職業生涯更連NBA總決賽也未曾參與過，最接近也只曾摸過西岸決賽地板。

縱使如此，亦無礙CP3在NBA的地位。他除了是NBA球員工會（NBPA）會長外，在早前太陽128:127險勝公鹿的比賽中，CP3交出22分及13次助攻，令其職業生涯助攻次數增至10,145次，壓過魔術手莊遜（MagicJohnson）（10,141次）升上NBA史上助攻榜第五位。太陽教練蒙迪威廉士（MontyWilliams）更直言，曾跟自己在黃蜂合作的CP3，正是太陽勢可重返季後賽的關鍵人物：「他為球隊帶來爭勝的心理質素，所有人都一心求勝。當你看到他賽前的準備，你就會明白他為何總能在比賽中交出好表現。」

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