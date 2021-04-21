周四西甲，巴塞隆拿迎戰基達菲，巴塞剛在西班牙盃大勝畢爾包贏得錦標士氣大振，今仗回到魯營球場，面對作客近6場輸足5場的基達菲，讓球半/兩球照撐上盤。

文：港生

巴塞隆拿季初表現不穩接連失分，球隊今季聯賽首場敗仗正正就是作客一球不敵基達菲。不過，其後巴塞在聯賽表現越戰越勇，已經重回爭標行列，加上球隊只餘下西甲一條戰線，今仗定必全力應戰，為報首循環一箭之仇外，更要繼續緊貼榜首的馬德里體育會。

碧基復出後防更穩健

巴塞雖然上輪聯賽在國家打吡不敵皇家馬德里，令球隊各項賽事九場不敗的戰績告終，但球隊在其後的西班牙盃決賽及時反彈，以4:0大勝畢爾包捧盃，對球隊士氣亦有提升作用。個別球員在決賽的表現更相當出色，當中美斯梅開二度，打破兩場的入球荒外，荷蘭中場法蘭基迪莊更在8分鐘內交出1射2傳，狀態火熱。預計兩人都會繼續擔正，與兩位法國前鋒奧士文尼迪比利及基沙文合作攻堅，絕對有力大勝對手。

中堅碧基早前因傷缺陣國家打吡，令球隊防守力大減，但此子在西班牙盃決賽復出，明顯令球隊變得更加穩健，夥拍基文迪朗格勒和奧斯卡文古沙以三中堅陣式應戰，今仗有望保持不失外，更可解放助攻力極強的左閘佐迪艾巴，此子近2場交出3次助攻，亦是球隊進攻的重要一員。加上，巴塞近期主場的表現對辦，近四場保持全勝，當中更只失一球。翻查往績，巴塞近5次迎戰基達菲取得4勝1和，當中攻入16球更只失1球，今仗可看好。

基達菲作客差火力弱

另邊廂，基達菲上仗主場以0:0悶和前列的皇家馬德里，主要原因是皇馬傷兵太多影響攻力。事實上，基達菲已經六場不勝，雖然當中多達四場和局，但三仗都是在主場所得。球隊作客的表現不濟，近6場不勝錄得1和5負，今仗作客魯營球場，失分機會頗高。球隊作客成績欠佳外，攻力不足亦是基達菲經常失分的主因，球隊表現較好的前鋒算是謝美馬達和安祖路爾斯，但2人分別只有個位數的5個聯賽入球，球隊近5仗全隊更只入得1球，可見入球乏力，今仗隨時大敗「吞蛋」。