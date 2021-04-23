英國《每日郵報》報道，英格蘭足總正與德國足總共同合作，以阻止今夏歐國盃決賽周，將大軍名單擴大的建議。

早前意大利領隊文仙尼與荷蘭領隊法蘭迪保亞，都曾公開表態希望今夏決賽周大軍名單，可以由現時的23人增至25人，然而英格蘭足總聽取了領隊修夫基的想法後，決定反對這項建議。修夫基認為，23名球員足夠應付最多7場的比賽，而且更令修夫基擔心的是，過大的陣容會更難管理，部份無法落場的球員可能會有所不滿，所以他不想將邊緣國腳從他們夏天與家人的假期中帶走。

事實上，2018年世界盃決賽周英格蘭踢了7場比賽，兩名後備門將尼克普比及畢蘭特，就算在季軍戰亦沒有一分鐘的上陣時間，另外韋碧克、加利卡希爾及阿歷山大阿諾特各只上陣過一次。

據報英格蘭足總還找來德國足總，一同向歐洲足協表達反對決賽周名單擴軍，歐洲足協將於下月作出決定。

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