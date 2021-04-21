周四澳職「獨腳戲」由中下游球隊較量，第8位的西部聯迎戰第9位的威靈頓鳳凰。雖然兩隊近況都略為回升，不過始終難言有穩勝把握；既然兩隊今季角球都偏少，再追中位數為[11.5球]的角球開「細」。（球賽編號：星期四1；今日5:05pm開賽）

西部聯目前以15戰得23分排第8位，不過球隊近況尚算不俗，近4場3勝1負，當中包括擊敗目前榜首雙雄墨爾本城及中岸水手，而今迎威靈頓鳳凰時，西部聯除了續缺後衞祖舒亞列斯頓及中場柏斯哥利外，其餘主力如前鋒貝利沙及中場干洛皮恩等都可以候命，陣容完整，有力繼續搶得分數，爭前六以獲季後賽參賽資格。

至於以17戰得21分排第9位的鳳凰近2仗亦全勝，當中包括前仗以3:2擊敗西部聯，而一班攻擊球員如蘇迪里奧、賓韋尼及達域拿等都腳風順，配合主力如大衛波爾及森瑟頓等，今役就算作客，亦有力取得入球。

由於西部聯與鳳凰近況都不俗，亦都有入球能力，但說到有勝出的把握又似乎沒有太多，今役實在勝負難料，因此，不如取是役角球開「細」，皆因西部聯今季角球偏少，近8場有7場角球開「細」（見附表1）；而鳳凰近仗的角球同樣不多，近8場有6場角球開「細」，今役角球再開「細」的機會甚大。

入球多宜兼顧[5球]

若嫌角球開「細」的賠率不夠分頭，則可以兼顧是役總入球開[5球]，因為鳳凰今季賽事總入球偏多，近5場有4場的總入球都在3球或以上，其中更有3次開[5球]（見附表2）。另外，西部聯今季亦曾3次開[5球]，是該隊出現第二多的總入球數目，今役[5球]有7.25倍，可取。