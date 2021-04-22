周三ATP巴塞隆拿網賽次圈，頭號種籽拿度在先失一盤的情況下連追兩城，最後盤數以2:1反勝非種籽球手伊維舒卡過關，16強將會鬥日本球手錦織圭。

上周在蒙地卡羅大師賽八強失利的西班牙球手拿度，今年表現似乎仍未回復至顛峯水平，他今戰面對靠外圍賽參戰兼世界排名只得111位的白羅斯球手伊維舒卡，首盤就意外先輸3:6。幸好他適應比賽節奏後狀態回勇，隨後連贏兩盤6:2、6:4，以盤數2:1反勝過關，最後花上了2小時20分鐘才能把對手淘汰。

拿度賽後就讚揚27歲的伊維舒卡表現出色：「他打得非常好，展現出很高的比賽水平，我就未發揮最佳，尤其在開賽初段。然後我試圖改變一下打法，後來我打得更具侵略性，然後比賽結果就改變了很多，我很高興自己努力應戰，打入了第三圈，這是我在蒙地卡羅賽落敗後很需要的東西。」拿度晉級後，將會面對日本球手錦織圭。

同日巴塞隆拿網賽次圈，蒙地卡羅大師賽冠軍的希臘新星薛斯柏斯以2:0輕取西班牙球手梅拿；4號種籽的阿根廷球手舒華斯文亦以盤數2:1擊敗美國球手迪亞科爾。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波