阿積士（圖）在歐霸盃出局後，全力向紀錄性第36次奪得荷甲錦標進發，基本上可說遇神殺神，因此，在周四的聯賽迎戰烏德勒支時，縱使後者實力不俗，相信阿積士仍可以半、全場皆勝，捧阿積士開[主/主]就最適合。（明日2:00am開賽）

阿積士月中於歐霸盃出局，但球隊立即收拾心情，上仗在荷蘭盃決賽以2:1挫維迪斯，順利捧盃；現時，球隊的焦點一定是衞冕聯賽。阿積士目前以28戰得72分居首，領先次席與第3位的燕豪芬及阿爾克馬爾11分，但少踢一場，阿積士只要在餘下的6場聯賽多取5分，就可以紀錄性第36次奪標，因此，周四迎烏德勒支時，球員戰意極濃。

陣容方面，阿積士只有門將奧拿拿及後衞戴利白蘭特分別因停賽及受傷而繼續缺陣，主力如前鋒大衛拿尼斯及後衞舒侯亞斯等今役都有望復任正選，不難早早已開紀錄。阿積士近四次荷甲鬥烏德勒支全勝，當中更有三次是半、全場皆勝（見附表），今役亦宜取[主/主]。

烏德勒支目前以28戰得43分排第7位，領先第8位的荷華高斯4分並少踢1場。由於烏德勒支亦要力保第4至7位以踢附加賽爭歐霸席位，今役當然不會放軟手腳。不過，球隊實力與阿積士有距離，前鋒美蒙馬希及後衞祖斯甸賀馬等又續因傷缺陣，今役實在難以看好。