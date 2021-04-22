曼城領隊哥迪奧拿周一在球隊以2:1反勝阿士東維拉後表示，曼城在歐洲超級聯賽中的爭議角色是「已完結的篇章」，他呼籲球員們應專注去奪取英超冠軍。

曼城是周日表態會參加歐超聯的12支球隊之一，但周二成為第一支官宣退出這項飽受爭議賽事的球隊。周三在英超作客維拉，曼城雖然開賽不足1分鐘便失守，但憑菲爾科頓和洛迪卡斯簡迪上半場先後破網而反先。而在史東斯完半場前領紅被逐下，曼城最終以2:1反勝下半場亦有馬迪卡殊兩黃一紅的維拉，全取3分後在榜首領先第二位的曼聯11分，只要在餘下五輪比賽取得8分便可於四季內第三度在英超封王。

哥迪奧拿賽後說︰「那是已完結的篇章，作為一家球會我們要接受和學習，並專注於我們在這裏的原因。我們是非常接近（英超冠軍）。他們（班主們）不需要向我道歉，我了解他們，我知道他們是怎樣的。這是已經結束的一章。」

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