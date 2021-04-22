周三曼城作客阿士東維拉，上半場雖有後衞史東斯領紅被逐，有驚無險下2:1反勝下半場同樣只餘10人應戰的維拉。今場比賽英格蘭領隊修夫基也是座上客，不過英軍國腳之一的史東斯今場就犯下不少失誤，而且早早領紅提早離場，賽後《天空體育》評述員列納就認為史東斯應得這張紅牌。

開賽不足1分鐘，曼城就因為史東斯解圍失誤令對手先開紀錄，直至44分鐘史東斯又因粗野攔截積及藍斯，球證本出示黃牌警告，惟翻看VAR後改判紅牌，據統計這是史東斯英超生涯182場首次領紅被逐，而且這位26歲英軍國腳亦無緣參加周日對陣熱刺的英聯盃決賽，賽後列納就堅持史東斯的紅牌有理：「第一個失球他的表現已經很差，這次犯規更是一個輕率的決定，他舉腳過高且是一次令人討厭的攔截，我可以明白他為什麼會被罰下。」

今場有入場觀戰的修夫基看見史東斯的表現，未知會否影響到他在英軍的前途，不過原來前英格蘭領隊卡比路在意大利《天空體育》中近日提過，認為史東斯會為英格蘭國家隊在防守上帶來不少問題：「史東斯就是英格蘭的弱點，雖然他的腳下功夫不錯，只不過他完全不懂得如何盯防對手。」

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