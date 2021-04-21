電影有講述日本陸軍少壯派所政變的《日本最漫長的一天》，那麼歐超聯誕生僅60小時便夭折，應該就是《足球最漫長的兩天半》。對於歐超聯vs歐洲足協（UEFA），我截至星期三的解讀仍然是高牆vs高牆。長年腐敗、老化脫節、唯利是圖的歐洲足協，對着以「外國勢力」美資為首，但同樣離地的歐超聯，實在沒有誰比誰佔領更高的道德高地。

從歐洲足協的建制角度來看，這是「政變」。這是一次嘗試奪權，惟最後流產的政變。政變失敗，歷史將由勝方編寫。本文要提出的，是歐超聯這失敗政變背後所帶來的迷思。球迷與球員這雞蛋看來戰勝了高牆嗎？足球主持與名宿一面倒發炮反對無可厚非，但其所屬的電視台因天價買下多年賽事版權，而令其早與UEFA連成為同一media-sport business complex（體育商業共同體）也是事實，當中利益衝突應如何釐清呢？

大隊、細隊球迷普遍的反對聲音值得尊重，但UEFA賽事門票價格一般比本土賽事高、直播又放在收費平台裏面，這真的在推動基層足球發展？你認為歐聯、歐霸在周中晚上舉行，是較多因為遷就球迷？或是較多商業考慮？UEFA每年從歐洲球會及國家聯賽收益多達約35億歐元，實際又有多少資金能回流到球會？

另一邊廂，摩根大通何解用錢投票？12豪門班主又何以決定參與政變？政變背後所提出有關觀眾群老化、具55年歷史的90分鐘賽制是否適合數碼新一代、各國現存球會的business model並沒有可持續性等這些問題，通通都是無的放矢嗎？好了，解決了提出問題的人。然後呢？

丹尼爾 體育主持

周四見報