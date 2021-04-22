三屆冠軍得主威廉斯在世界桌球錦標賽首圈以局數10:4輕取基治，次圈將鬥另一前冠軍希堅斯，會重演2018年決賽戲碼，世界「一哥」卓林普與另一英格蘭名將鶴堅斯均順利晉身次圈。

現年46歲的威爾斯名將威廉斯曾贏得2000、2003及2018年三屆世錦賽冠軍，他在周三的首圈比賽面對首次在克魯斯堡出戰的基治，第一節在先輸兩局後連贏四局，而在基治追成3:4後，威廉斯在第八局打出一棒85度，今場賽事第三次打出一棒超過50度而領先5:3。基治則繼首局打出一棒74度後，於第九局打出一棒70度，完成第一節威廉斯僅以5:4領先。

然而，威廉斯在第二節先後打出一棒53、73和94度，連贏五局後以總局數10:4淘汰基治，將與四屆世界冠軍希堅斯在次圈交鋒。威廉斯坦言很期待與希堅斯交手，他說︰「我數不清我們對壘過多少次，我們在這裏打了多場出色比賽，很緊湊，我擊敗過他，他擊敗過我。與他交手的那場決賽可能是我生涯中打得最好的一仗，因為那水平、氣氛以及最後的戲劇性結果。這次將不會是那麼好，但不管贏或輸我都會十分享受。」

至於2019年世界冠軍卓林普，面對外圍賽晉級球手赫菲特在第一局便打出一棒116度，首節輕鬆以7:2領先。續戰後他先後打出一棒51、50和84度而領前9:3，但第11局打出一棒53度的赫菲特，於第13局打出一棒138度，但無阻卓林普在接着一局打出一棒52度，以74:22再贏一局並以總局數10:4在首圈勝出。曾經五度打入世錦賽4強、2013年獲亞軍的鶴堅斯，在首圈則以10:3輕取同胞薛特而躋第2圈。

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