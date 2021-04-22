意甲榜首隊國際米蘭周三失分，作客只能以1:1逼和史柏斯亞，但因為排第二的AC米蘭以1:2不敵到訪的薩斯索羅，國際米蘭仍然將領先優勢拉開至10分，至於祖雲達斯則憑阿歷士辛度上、下半場各建一功，於主場以3:1反勝帕爾馬，升上聯賽榜第三位。

意甲三雄國際米蘭、AC米蘭和祖雲達斯都已先後官宣退出歐洲超級聯賽，三隊周三分別在意甲出賽，其中，榜首的國米蘭因為門將漢丹諾域失誤，未能阻止史柏斯亞全場唯一的射門入網，於開賽12分鐘應付迪亞高法利亞斯遠射時被皮球漏入而落後0:1。國際米蘭之後全力向主隊施壓，戰至39分鐘，比列錫接應阿舒拉夫傳送後近射得手而追平1:1。

國際米蘭今場雖然全場20次射門5次中龍，但未能再添入球，比賽末段更先後有拿達路馬天尼斯及盧卡古食「詐糊」，結果只能以1:1逼和史柏斯亞。同日較早時候，AC米蘭在對薩斯索羅的比賽雖然由查漢奴古於30分鐘先開紀錄，惟客軍藉拉斯柏度尼在下半場梅開二度而以2:1反勝。目前，國際米蘭以32戰得76分繼續高踞榜首，AC米蘭落後10分排第二，爭奪意甲冠軍希望越見渺茫。

至於有基斯坦奴朗拿度（C朗）復出的祖雲達斯，開賽25分鐘被加斯頓保格文主射罰球直接破網而落後，完半場前2分鐘由阿歷士辛度在禁區內射入而追成平手。換邊後僅2分鐘，阿歷士辛度接應古達度傳中球近門頂入，祖記超前2:1。68分鐘，古達度開出左路角球，馬菲斯迪歷特頭槌建功，助祖記以3:1反勝帕爾馬，全取3分後以32戰得65分升上第三位，領先少賽一場排第四的阿特蘭大1分。

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