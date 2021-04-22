周三NBA常規賽重頭戲，東岸一哥76人主場大戰西岸第二的太陽。兩支勢均力敵的勁旅全場大打拉鋸戰，今仗轟下38分17籃板的艾比迪（Joel Embiid）奮戰到最後一刻，完場前僅0.1秒76人落後3分時，他搶得籃板後即單手把球扔至對面籃框，惟皮球入了半個後居然碌出框外，倒楣的76人最後以113:116敗陣。

76人及太陽今季的常規賽勝率均高於67%，有賴艾比迪和太陽後衞D卜克（Devin Booker）急速崛起，東西岸雙雄大戰未讓球迷失望，兩軍於賽事大部分時間都打得非常緊湊。第四節初段，76人被卜克和「控衞之神」基斯保羅（Chris Paul、CP3）領軍拉開到8分差距，但末節轟入14分的艾比迪不斷狂攻太陽內線，最後2.9秒成功為76人追至113:115。但他們隨即又被CP3博到犯規，幸前者只入首記罰球，射失第二球後由艾比迪摘下籃板，當時只餘下0.8秒。他落地後即傾盡全力，在最後0.1秒趕及出手，把球在85呎的距離大扔去對面籃框。

眼看皮球撞到籃板後跌入框內，惟它在框內轉了一圈後居然碌走，76人錯失了把比賽帶入加時的機會，最後以3分吞敗。奮戰到最後一刻的艾比迪，看見皮球跌出框外後失望地躺在地上，一眾隊友亦知道他已盡最大努力，馬上上前把他扶起。艾比迪賽後也無奈說：「當我出手後，皮球看起來是會進入籃框的。」今季罰球命中率高達93%的CP3，完場前射失罰球，讓艾比迪幾乎有追平的機會，他就表示：「當球隊領先3分，我總想用罰球令優勢變為4分。（艾比迪）那球是入了再彈走，我從來未見過這樣的事。」繼上仗不敵勇士後，76人已吞下2連敗。

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