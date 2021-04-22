連續兩場反勝為敗的理文，周五晚上八時在旺角場上演的港超聯對冠忠南區，為保前四踢爭標組，此戰別無選擇必須全取三分。

今季港超聯首階段已到倒數階段，當中前三位形勢較明朗，傑志、東方龍獅及天水圍飛馬已帶離其餘五隊；第四位的理文目前10戰12分，只領先第五的愉園及第六位的南區三分，如此戰再有閃失，前四有可能不保。

理文近期表現及戰績不似預期，月初兩球不敵傑志，前仗對天水圍飛馬入一球失三球，上場對東方領先兩球，反輸2:3，聯賽三連敗，球隊戰績差與防守不穩有關，上場對東方領先下連失三球，除信心有點動搖，防守高波也有不少改善空間。理文主教練陳曉明對上場輸波感失望：「難以接受上場戰果，作為主教練要負上最大責任，未來球隊仍需要專注於次循環餘下的四場賽事。」理文首循環以2:1挫10人應戰的南區。

南區上場以2:1擊敗標準流浪，終止復賽不勝走勢，目前10戰9分守在第六位，仍有希望躋身前四，但餘下四場對手包括理文、東方、傑志及晉峰，實力相對較強。主教練兼球員列文表示，現階段集中踢好每一場：「球隊上場終重回勝軌，相信可提升球員信心；理文擁有好好的人腳，是爭標隊伍，只是近績欠佳，可預期此戰難應付，但壓力在他們身上。」南區中場柏度因傷仍倦勤，其餘球員可候命，當中巴西前鋒史提芬彭利拿腳風甚順，上場梅開二度，今季已攻入九球，在射手榜排第三位。

港超聯周五賽程

開賽時間 對賽球隊 場地

8:00pm 冠忠南區[6] vs理文[4] 旺角大球場

票價:$80及$30(長者及學生票)

[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表，而球迷可登入以下網址登記：https://www.hkfa.com/covid19/form

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