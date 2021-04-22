歐超聯風波雖暫告一段落，但英超Big 6在外界眼中形象盡毀，周三更有報道稱已遭英超賽會立刻秋後算賬，代表人物在各議會內的權力及職位遭剝奪甚至被踢走，引伸出的影響是他們未來將喪失話事權，甚至任何動議也處處受制肘，對整個英超生態及架構或是雙輸局面。

隨着Big 6們抵不住各方壓力，先後退出尚未正式誕生的歐超聯，這個由宣佈成立至要煞停、只歷時60小時的計劃，暫時胎死腹中，歐洲球壇也稍可回復平靜。不過，策動這次顛覆球壇變革的12大豪門球會，被當成叛徒看待，也難免遭清算，當中英格蘭球壇方面，《每日郵報》周三的報道就指英超賽會已立即採取打壓Big 6的行動，初步就是先將在賽會內各部門或決策委員會任要職的Big 6代表，一個個革職，剝奪六間球會在英超的話事權，並要求他們發出及簽署聲明，承諾不會再破壞現有制度等。

還記得Big 6今季較早前，曾三度抱怨賽程頻密令傷兵激增，要求復用上季因新冠肺炎疫情復賽時、單場可換5人的條例，可惜最後仍因無法得到其他中小型球會支持而拉倒。賽會現時作出更多的架空和打壓Big 6手段，相信他們以後在賽會內提出任何意見，只要不符合其他球會的利益，都更難獲通過。另一方面，也可能造成賽會內蘊釀更敵對的氣氛，為不想Big 6坐大，產生更多意氣用事的決定。

畢竟Big 6始終是英足壇財力最強的團體，疫情下要撥款給英甲或英乙等小球會作救濟，能提供最多資助的也是他們，若然他們有感受排擠或話事權不斷被削弱，難保他們有一天可能透過其他途徑及形式，再密謀一個比歐超聯更細緻兼有鋪排的大計，再次顛覆英超。

文：盧卡東尼

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