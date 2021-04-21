周四澳職「獨腳戲」由中下游球隊較量，第8位的西部聯迎戰第9位的威靈頓鳳凰。雖然兩隊近況都略為回升，不過始終難言有穩勝把握；既然兩隊今季角球都偏少，再追中位數為[11.5球]的角球開「細」。（球賽編號：星期四1；今日5:05pm開賽）

西部聯目前以15戰得23分排第8位，不過球隊近況尚算不俗，近4場3勝1負，當中包括擊敗目前榜首雙雄墨爾本城及中岸水手，而今迎威靈頓鳳凰時，西部聯除了續缺後衞祖舒亞列斯頓及中場柏斯哥利外，其餘主力如前鋒貝利沙及中場干洛皮恩等都可以候命，陣容完整，有力繼續搶得分數，爭前六以獲季後賽參賽資格。

至於以17戰得21分排第9位的鳳凰近2仗亦全勝，當中包括前仗以3:2擊敗西部聯，而一班攻擊球員如蘇迪里奧、賓韋尼及達域拿等都腳風順，配合主力如大衛波爾及森瑟頓等，今役就算作客，亦有力取得入球。

由於西部聯與鳳凰近況都不俗，亦都有入球能力，但說到有勝出的把握又似乎沒有太多，今役實在勝負難料，因此，不如取是役角球開「細」，皆因西部聯今季角球偏少，近8場有7場角球開「細」；而鳳凰近仗的角球同樣不多，近8場有6場角球開「細」，今役角球再開「細」的機會甚大。

入球多宜兼顧[5球]

若嫌角球開「細」的賠率不夠分頭，則可以兼顧是役總入球開[5球]，因為鳳凰今季賽事總入球偏多，近5場有4場的總入球都在3球或以上，其中更有3次開[5球]。另外，西部聯今季亦曾3次開[5球]，是該隊出現第二多的總入球數目，今役[5球]有7.25倍，可取。

西部聯近8場聯賽角球偏「細」

日期 戰果（半場） 角球數目（大/細）

17/04/2021 主勝中岸水手1:0（1:0） 6球（細）

11/04/2021 客負威靈頓鳳凰2:3（1:1） 10球（細）

05/04/2021 客勝紐卡素噴射機1:0（1:0） 10球（細）

01/04/2021 主勝墨爾本城2:1（0:1） 13球（大）

20/03/2021 客負FC麥克阿瑟1:2（1:2） 11球（細）

14/03/2021 主勝布里斯班獅吼1:0（0:0） 11球（細）

10/03/2021 客負FC悉尼0:2（0:1） 8球（細）

07/03/2021 主負西悉尼流浪者0:1（0:0） 11球（細）

※中位數為[11.5]

鳳凰近仗聯賽總入球偏多

日期 戰果（半場） 總入球

18/04/2021 客勝珀斯光輝3:1（0:0） 4球

11/04/2021 主勝西部聯3:2（1:1） 5球

05/04/2021 主負墨爾本城2:3（1:2） 5球

28/03/2021 主負FC麥克阿瑟0:1（0:0） 1球

24/03/2021 主勝墨爾本勝利4:1（2:0） 5球

-----------------------------

日職

次席的名古屋鯨魚為免被榜首的川崎前鋒進一步拋離，在周四的日職迎戰大阪飛腳時，一定全力爭勝。由於飛腳今季演出跌watt，鯨魚就算跟飛腳的對賽往績一般，仍不難在上半場已先開紀錄，故今役可向鯨魚「半勝」埋手。（球賽編號：星期四2；今日6:30pm開賽）

名古屋鯨魚剛於上仗被鳥棲砂岩打破今季不敗身，目前以11戰得26分排第2位，落後榜首的川崎前鋒6分但少踢1場；為免被前鋒進一步拋離，鯨魚今迎大阪飛腳時，一定以全取三分為目標。鯨魚料有前鋒柿谷曜一朗復任正選，配合主力如前鋒馬迪奧斯杜斯山度士及中場稻垣祥，不難射破飛腳大門。畢竟，鯨魚近6次鬥飛腳雖然只得3勝2和1負，不過卻有五場是領先上半場，今役宜取鯨魚「半勝」。

大阪飛腳雖然為去季亞軍，但今季表現失色，目前以1勝3和2負排尾4。飛腳今季最大問題是新兵有貨不對辦之嫌，三名新名中場朱世鐘、前鋒李安度彭利拿及泰亞高艾維斯都仍未能融入球隊，其中彭利拿與艾維斯都仍未有「士哥」，難怪飛腳今季聯賽全部開「細」（中位數為[2.5球]），總入球最多的賽事亦只得[1球]；亦因如此，就算鯨魚近六次鬥飛腳入球全部開「大」，今役都不敢取入球「大」。

-----------------------------

荷甲

阿積士在歐霸盃出局後，全力向紀錄性第36次奪得荷甲錦標進發，基本上可說遇神殺神，因此，在周四的聯賽迎戰烏德勒支時，縱使後者實力不俗，相信阿積士仍可以半、全場皆勝，捧阿積士開[主/主]就最適合。（明日2:00am開賽）

阿積士月中於歐霸盃出局，但球隊立即收拾心情，上仗在荷蘭盃決賽以2:1挫維迪斯，順利捧盃；現時，球隊的焦點一定是衞冕聯賽。阿積士目前以28戰得72分居首，領先次席與第3位的燕豪芬及阿爾克馬爾11分，但少踢一場，阿積士只要在餘下的6場聯賽多取5分，就可以紀錄性第36次奪標，因此，周四迎烏德勒支時，球員戰意極濃。

陣容方面，阿積士只有門將奧拿拿及後衞戴利白蘭特分別因停賽及受傷而繼續缺陣，主力如前鋒大衛拿尼斯及後衞舒侯亞斯等今役都有望復任正選，不難早早已開紀錄。阿積士近四次荷甲鬥烏德勒支全勝，當中更有三次是半、全場皆勝（見附表），今役亦宜取[主/主]。

烏德勒支目前以28戰得43分排第7位，領先第8位的荷華高斯4分並少踢1場。由於烏德勒支亦要力保第4至7位以踢附加賽爭歐霸席位，今役當然不會放軟手腳。不過，球隊實力與阿積士有距離，前鋒美蒙馬希及後衞祖斯甸賀馬等又續因傷缺陣，今役實在難以看好。

-----------------------------

南美自由盃

衞冕的彭美拉斯周四的南美自由盃分組賽A組亮相，作客秘魯的秘魯體育大學。由於彭美拉斯經驗與實力均優於秘魯體育大學，加上歷來與秘魯球隊交手又有極亮麗的往績，就算近況一般兼要作客，相信仍然夠贏。合心水不妨直取「讓球主客和」[-1]的彭美拉斯「客勝」。（明日8:00am開賽）

踏入4月，巴西的彭美拉斯失落了南美超級盃予防衛者，近況一般，但正因如此，身為衞冕冠軍的彭美拉斯在自由盃分組賽首仗就更要全力爭勝。彭美拉斯有中場拉菲爾維加近4場入3球，隊長兼後衞的古斯達禾高美斯亦能披甲，今訪缺門將卡達朗與左閘辛迪連的秘魯體育大學，不難淨勝超過一球。可別忘記，彭美拉斯近5場自由盃[-1]的盤路是4贏1和，而且球隊歷來與秘魯球隊交手獲13勝1和2負，當中10場淨勝超過1球。

至於阿根廷強隊小保加在C組作客玻利維亞球隊強者時，則可吼中位數為[2.5球]的入球開「細」。（明日6:00am開賽）小保加今役缺前鋒泰維斯，又有後衞法蘭法巴停賽，加上要在海拔3,650米的高地作賽，一定會踢得小心，難怪他們近三次在自由盃鬥強者全部開「細」。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波