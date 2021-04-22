多支球隊相繼宣佈退出歐洲超級聯賽 (ESL)後，皇家馬德里會長佩雷斯承認這項賽事正處於「待命」狀態（standby），他同時狠批歐聯賽制過時，又指歐洲足協和部份足總反應過激，「好像我們殺死了足球一樣。」

佩雷斯是歐超聯的主要推手之一，他在周三接受西班牙電台Cadena SER節目《El Larguero》訪問時不諱言︰「我很傷心和失望，我們為此計劃已工作了三年，也許是我們未能解釋得清楚。」他批評︰「歐聯賽制過時，由8強開始才能令人感興趣，賽制顯然行不通，所以我們認為，我們可以採取由球季一開始便由歐洲最重要球隊互相對壘的賽制。」

他又謂︰「我從未見過歐洲足協會長以及某些國家足總如此咄咄逼人。我在足球壇20年從未見過這樣的威脅，好像我們殺死了某人、好像我們殺死了足球一樣。」

最初答應了參加歐超聯的全部六支英超球隊曼城、曼聯、利物浦、車路士、阿仙奴和熱刺，周二相繼宣佈退出，一日後，馬德里體育會及國際米蘭亦退賽。佩雷斯指英超球隊中有部份一開始對歐超聯便不是太有興趣，認為這感染了其他球隊，而歐洲足協的反應「就像我們引爆了一個原子彈，也許我們介紹和解釋得不好，但他們亦沒有給我們機會。」

當AC米蘭和祖雲達斯周三亦發聲明承認賽事難以按計劃進行，皇馬和巴塞隆拿仍然沒有表態。佩雷斯說︰「此計劃正standby。祖雲達斯沒有退出，米蘭亦沒有，巴塞正在考慮。我們昨日首先達成共識的就是停下來、去解釋，這是我們應該在一開始時做的……沒有人付款（退出的處分），12隊都仍在，他們沒有離開。我們經過了很多工作後簽署了具約束力的協議。」

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