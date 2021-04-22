近期在中國舉行的馬拉松賽事當中，就出現了一些令人意想不到的成績，除了有74歲高齡的男跑手造出驚人的全馬成績之外，亦有6歲的小朋友自稱以1小時30多分鐘完成半馬賽事，實在是不禁令人對內地馬拉松的成績抱有懷疑。不過據中國傳媒指，在西安舉行的馬拉松賽事當中，就出現有選手套牌參賽的情況出現，而且其中一名套牌參賽的女選手，賽後竟然在網上反批評是主辦方把關不力。

根據中國傳媒報道指，74歲來自湖北的男跑手王雨林，於上周六參加西安馬拉松，竟然以3小時29分22秒完成了全馬賽事，數據更指出他是以每公里不足五分鐘的配速去完成賽事，報道就提到這位王雨林跑手為內地馬拉松的常客，而且在3月份的總跑量更達到了958公里。

只不過最令人感到懷疑的是在周日陝西舉行的半程馬拉松賽事當中，有一位6歲半的小朋友在接受記者訪問時，就提到自己參加半馬賽事並且以1小時30多分鐘就完成了賽事，要知道現時6歲半馬的世界紀錄是由2016年一位名叫Charlie Westrip保持，這位小朋友當時在美國亨茨維爾以2小時6分51秒完成半馬賽事，假如這位中國6歲小朋友成績屬實的話，將會大幅刷新世界紀錄，只不過根據賽事規則，參加半馬的人士年齡要求為16歲以上，故這位6歲小朋友的成績備受質疑。有中國網友就留言認為這個成績不可能發生：「不可能6歲半小朋友半馬跑1小時30分鐘。」、「6歲男孩有出演閃電俠的潛質。」

除了成績備受質疑外，這次西安馬拉松賽事當中，主辦方發現了4位套牌選手，而且事件女主角之一就在網上解話，提到自己當初只是去感受一下現場氣氛，自己抱着僥倖心理進入賽場。不過在承認自己套牌參賽之外，同時又在影片的結尾對主辦方提出了質疑：「本人對賽事的規則完全不了解，沒想到這次事件造成的惡劣影響，在這裏向大家說聲對不起。不過我想請大家幫忙分析一下，我是通過安檢順利完成半馬，工作人員也許有疏忽。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波