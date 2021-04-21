上季加盟阿仙奴後就一鳴驚人的19歲巴西小將加比爾馬天尼利，登陸英超首個球季就交出10個入球及4次助攻的成績，被外界視為兵工廠的明日之星，可惜因為傷兵問題影響養傷了一段長時間。自從去年12月復出後，馬天尼利漸漸在一隊獲得比賽時間，而且對上兩場聯賽更擔正上陣，惟領隊阿迪達就表示，這名巴西小將仍然有很多工作要做。

由於出任翼鋒的奧巴美揚及韋利安今季受到狀態問題影響，加上拿卡錫迪上輪受傷的關係，預計近期馬天尼利會獲得不少上陣時間，惟阿迪達就認為這名19歲新星仍然有很多地方要改善：「馬天尼利12月回來，不過他需要時間，他的憂慮只會阻礙到自己的發展。有時候他不理解我的決定，但我做出那些決定只想幫助他。有幾件事他要做得更好，其中之一就是當無法上場時，仍要管理好自己。當你坐在板凳上時，你必須學會忍受，而且要將憤怒以及想上場比賽的欲望吞下去。」

至於作為隊內擁有較多經驗的球員，前鋒拿卡錫迪就認為馬天尼利受到傷患影響到上陣時間，雖然同樣被視為兵工廠的未來進攻核心，惟他與另外兩名青訓小將伊美路維及布卡約沙卡的情況不一樣：「馬天尼利與伊美路維及沙卡並不一樣，前者沒有上陣太多比賽，所以他需要保持信心以及對比賽的欲望。」

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