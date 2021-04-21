近期長期被視為西岸魚腩的太陽，今季一躍而成為前列分子。當家球星得分機器D卜克（Devin Booker）遇上老將基斯保羅（Chris Paul、CP3）擦出火花，前者職業生涯首次在單季常規賽突破40場勝仗大關。臨近季尾，即使D卜克能染指最有價值球員（MVP）的機會極微，不過這名24歲得分後衞一於懶理，繼續努力以得分助太陽爭勝，不做落敗球隊的得分機器。

文：王杰

自從D卜克於2015年第13順位被太陽選中之後，這位得分後衞就陪伴球隊度過了黑暗時期，球隊雖然頻頻換帥，成績一直未有起色，最好的一季已經是19/20球季取得的34勝，可惜太陽最終仍然無法晉身季後賽。即使太陽的狀況不佳，但是D卜克依然確立了自己身為聯盟最佳年輕得分手之一的地位，上季D卜克場均26.6分、4.2個籃板以及6.5次助攻，打出生涯以來最佳的數據。

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數據微跌球隊成績反急升

今季太陽迎來老將基斯保羅加盟，D卜克部份統計雖然表面上出現下滑，目前場均25.4分、4.2籃板及4.5助攻，皆不及上季，不過今季D卜克的打法變得更多元化，除可利用投籃攻破對方的防守外，亦可以發揮自己的組織能力，更成攻當選2月份西岸的最佳球員。更重要的是，太陽由3月起至今，就只曾輸過五場比賽，而且今季至今已獲41勝，為球隊自06/07球季以來的最佳表現，當談到效力太陽第六季之後，才首次於職業生涯在單季取得40勝，D卜克就表示：「經歷過一切後，你不會把這視為理所當然，今季我們仍有更大的目標。」

上月底太陽迎戰公牛一仗，可謂D卜克今季的代表作，攻入今季個人新高45分，助球隊以121:116險勝對手，全場24次起手入17球，命中率高達71%。他剛於周一常規賽再做英雄，作客東岸勁旅公鹿即使手風欠順，但在關鍵時刻、加時完場前0.3秒投入罰球，助太陽以一分之微絕殺公鹿。

西岸二哥有望首入季後賽

太陽現時以41勝16敗成績排在西岸第2，僅次於聯盟一哥爵士，勝率高達72%。儘管有望度過一個成功的球季，惟身為球隊主將的D卜克依然未有被視為MVP爭奪戰的其中一員，對此卜克就表示：「我更關心的是球隊的勝利，以及西岸第一的位置，亦期待迎接生涯首次的季後賽。」D卜克在16/17球季曾技驚四座單場獨力取得70分(見附表)，不過該仗太陽仍不敵塞爾特人，事實上他至今生涯單場得分最高的四場比賽太陽全敗，今季陣中有更多出色的好幫手，也是球隊進步的重要因素。

今季太陽戰績突飛猛進，除了D卜克維持水準之外，基斯保羅亦為球隊帶來不少正面影響，D卜克亦表示在這位35歲老將身上獲益良多：「我有很多事情需要向他學習，包括中距離投籃，而且要學習如何利用自己的身體條件。不過向他學習不只在場上，在場下其實也可以做到，所以有很多東西可以向他學習。」