歐超聯未開賽已告落幕，著名足球評述員、本報客席專欄作者何輝認為，大球會表面風光，但經營相當困難，球會針對全球市場，尋求成立有更高收益的聯賽可以理解，可是球會與政府有千絲萬縷關係，忽略代表城市及自家球迷想法，當賽事不獲支持，實行便困難。

何輝指出，歐洲大球會有意組歐超聯，其實是舊瓶舊酒，以往G14等已提類似構思，先不論是否正確，有此想法是正常。他指出：「大球會表面風光，但各項成本不斷大幅上升，成立一個可以提高收益賽事是無可厚非。」

可是12豪門未有周詳考慮持份者可能的反應，令到歐超聯火速「爆煲」，何輝指當各地政府表明不支持，這已注定不可能推行，他說：「AC及國際米蘭是向政府租用球場， 如市政府不支持，歐超聯可來場地及電力；另外，交通、保安、物流等也是需要解決，另外，以甚麼球例及球證團隊執法，實行上確實存在好多問題。」

各歐洲大球會與所屬城市、社區等有千絲萬縷關係，如皇馬訓練基地，在多年前以換地方式助皇馬套現，如將來不代表社區，可能引發更多問題：「今次歐超聯好快爆出來，又好快爆了煲，球會高層針對全球市場，忽略政府及球迷看法，亦冇想過球迷示威，技術層面上確難實行，單是傾細節可能要三至五年，短期內不可能成事。」

-----------------------------------------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波