熱刺周三在英超憑加里夫巴利於下半場士哥以及孫興民完場前射入12碼，於主場以2:1反勝修咸頓，在辭退領隊摩連奴後首次出擊即順利報捷。

周一解僱了摩連奴的熱刺今場由賴恩美臣出任暫代領隊，周三首次領熱刺出賽的這名熱刺舊將，以29歲零312日成為了歷來在英超督師的最年輕主帥。

熱刺今仗表現慢熱，上半場形勢不及修咸頓，開賽2分鐘已差點失守，幸而洛里斯接連擋出穆罕默德沙利素及查阿當斯一頭一腳的攻門。不過，修咸頓於30分鐘終於先拔頭籌，由丹尼艾格斯接應禾特普斯開出的角球頂入而領先1:0。

換邊後熱刺演出改善，51分鐘有孫興民勁射被擋，到60分鐘，熱刺終於扳平。盧卡斯莫拉在禁區內施門被擋到後，巴利窄角度射入為熱刺追成1:1。孫興民在75分鐘接應利古朗傳送後破網，但VAR確認盧卡斯莫拉越位在先，入球無效。比賽末段，利古朗被迪贊尼普侵犯，VAR確認為12碼，孫興民操刀射入助熱刺以2:1絕殺修咸頓。

結束三場不勝的熱刺目前33戰得53分，以較佳得失球力壓利物浦而升上積分榜第六位，修咸頓32戰得36分續居第14位。

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