祖雲達斯周三意甲3:1反勝帕爾馬，復出無進賬的基斯坦奴朗拿度（C朗），賽後被抨擊要為上半場所失的罰球負責。他當時負責充當人牆，卻有避波之嫌，結果皮球就從他頭頂越過後入網。

這個失球出現在上半場25分鐘，敵將加斯頓保格主射罰球建功，而祖雲達斯當時排出5人的人牆，包括4人平排站以及有1位球員躺在他們身後，以防對方射地波，可惜百密一疏是站着的C朗在對方起腳射門後，竟然沒有跳起，而且還用手臂遮臉，似是生怕「食波餅」毀容，結果皮球就剛好掠過他的頭頂，令老門神保方只能目送皮球入網。

幸好，隊友阿歷士辛度及後梅開二度，加上馬菲斯迪歷特也頭槌建功領球隊反勝，C朗才不至於成為罪人。不過，C朗在防守罰球時任人牆避波已不是第一次，3月在歐聯16強對波圖的次回合生死戰，他就曾在加時面對沙治奧奧利華拉的罰球射門時，張開雙腳兼轉身避波，結果皮球就在他跨下漏過入網。

不過，教練派路賽後仍替這位剛在職業生涯頂級聯賽錄得425勝、追平傑斯歐洲球員紀錄的巨星護航：「這種事情很不幸地確實會發生，我們會在這幾天評估一下問題在哪。」

被問到數日前會長阿涅利有份策動歐超聯成立一事，派路則謂：「阿涅利已解釋了之前發生的事，但最重要是球隊能確保獲得聯賽前4，晉級下屆歐聯，而他賽前也鼓勵了我們。昨天和董事開會，我們都認為歐洲頂級賽事確實需要改變，提出想法是好事，但也歡迎其他建議，並且要尊重規則。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波